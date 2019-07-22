Умер актер из фильма "Спортлото-82"

Актер Денис Кмит скончался в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщил продюсер Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook. Он рассказал, что три месяца назад произошла еще одна трагедия – умерла мать артиста.
Напомним, Денис Кмит прославился благодаря роли в картине Леонида Гайдая "Спортлото-82". Вскоре после съемок он получил серьезную травму позвоночника и оказался прикован к инвалидному креслу. Артист также сыграл в фильме Сергея Гурзо-младшего "Ка-ка-ду" и сериале Ивана Щеглова "Поворот ключа", передает РИА Новости.
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