Умер режиссер Юрий Прохоров

Режиссер и актер Юрий Прохоров скончался в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется. Прощание пройдет 19 июля в 11:00 мск в храме Петра и Павла в Лефортово, передает НСН.

Юрий Прохоров снялся в картинах "Мать", "Совесть", "Сегодня и завтра", напоминает "Экспресс газета". Он также работал в качестве второго режиссера над фильмами "Здравствуйте, я ваша тетя!" и "Что сказал покойник", пишет "Вечерняя Москва".