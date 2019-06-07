Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве с 7 по 16 июня. В течение десяти летних дней тысячи его участников – реконструкторы со всего мира – будут воссоздавать на московских площадках самые яркие события мировой истории: от античности до XX века.

Гости смогут побывать в Париже XIX века, пройти "Шелковый путь" или, к примеру, заглянуть в послевоенную коммунальную квартиру.

Исторические персонажи и их повседневная жизнь, ремесла, танцы, музыка, сражения, строительство, тренировки, игры, научные эксперименты, выставки и конкурсы – это стоит увидеть!

Итак, куда же отправиться в первую очередь? Зависит только от ваших интересов!

На Тверском бульваре, 2 расположится "Шелковый путь. От Руси до халифатов". Здесь жители и гости столицы познакомятся с арабскими купцами X-XII веков, которые прошли по отрезку Великого шелкового пути от Египта до Новгорода. Главные локации этой площадки – "Арабский халифат", "Византия", "Хазарский каганат и Русь". Таким образом, пройдя сквозь площадку "Великий шелковый путь", вы символически повторите проход торговых караванов. Здесь вы сможете научиться готовить блюда арабской кухни X-XI веков, поиграете в подвижные игры, увидите бой на тямбарах. На память о путешествии в "Хазарский каганат" у вас останутся фотографии в одежде и доспехах того времени. А в рамках специального мастер-класса вы получите ценные знания по изготовлению кольчуги!

Ожившая картина повседневной жизни Московии XVI века развернется вдоль участка бульварного кольца. Интерактивная экспозиция расположится среди зелени Покровского бульвара. Экспозиция повествуют о последних правителях династии Рюриковичей. Здесь разместились приказная изба, лобное место, печатный станок (на нем печатают “Азбуку” Ивана Федорова). Гости фестиваля могут сами сделать оттиск на печатном стане и забрать его себе – на память!

Оттуда прямиком отправляемся на Чистопрудный бульвар. Знакомиться с краткой историей похода Русской Армии – "Русские в Париже". Вы увидите Русскую армию, на момент 1814 года, занявшую Париж в результате заграничного похода 1812 – 1814 годов. Войска, расположившиеся в городе и пригороде Парижа, несут службу, обеспечивая порядок столицы, при этом не забывая развлекаться, заслужив это право в долгих переходах и жестоких сражениях. Вчерашнее противостояние сменилось мирной жизнью, где каждой из сторон отводилась своя роль.

При входе на площадку установлены верстовые столбы с названием городов, которые прошли русские войска. Они символизируют дорогу до Парижа.

Еще один уголок Франции развернется на улице Профсоюзная 41. Здесь вы сможете совершить "Прогулку в стиле ретро": побывать в "Модном доме" на показе одежды в которых щеголяли французы в начале 20 века. Также в шале проходят лекции по модным стилям не только в одежде, но и в прическах. На мастер-классе можно будет сделать украшение для волос освоить вышивку лентами, сфотографироваться в интерьере начала прошлого столетия. А неподалеку можно попить кофе в настоящем Кафе- кондитерской. В шале проходят демонстрационные мастер-классы по приготовлению шоколадных трюфелей и шоколада ручной работы по традиционным французским рецептам.

Излюбленным развлечением французов были променады, а состоятельные горожане могли себе позволить прогулку на велосипедах. На этой площадке вы сможете рассмотреть подлинные велосипеды начала 20 века!

В парке Коломенское разместился "Двор Ричарда Львиное Сердце"

Площадка представляет собой лагерь крестоносцев, в котором живут воины и мастера кузнечного, арбалетного, осадного дела. Все готово к походу, но сперва надо посвятить в рыцари нескольких оруженосцев. Молодым воинам предстоит постичь кодекс воинских навыков и добродетелей – семь рыцарских искусств. Присоединиться к ним, чтобы освоить древние знания, могут все желающие. На площадке гости фестиваля посетят походную оружейную мастерскую по изготовлению доспехов королевского войска, узнают о кораблях и флоте эпохи крестовых походов, посетят походную кухню и шатер короля!

В походном лагере на Гоголевском бульваре 4 соберутся представители "Тройственного союза" и "Антанты" на площадке под названием "1916 год. Будни великой войны". У солдатов нет времени на отдых – предстоит нести службу и готовить обмундирование к новым походам. В перерыве бойцы расскажут любознательным гостям фронтовые истории, покажут, как готовили горячую еду на передовой, обучат пользоваться радиотелеграфом и приемам штыкового боя. Кроме того на площадке можно увидеть танк Renault-FT17.

Будут на фестивале и площадки, посвященные сравнительно недавней истории нашей страны.

На площади Славы развернется "Коммунальная страна", рассказывающая о жизни городского населения СССР в послевоенные годы, в период восстановления страны от разрухи принесённой войной. Здесь можно узнать, как выглядели квартиры и дворы, учреждения и торговля, в далёких пятидесятых. Гости побывают на настоящей кухне коммунальной квартиры, с плитой, газовой горелкой, кухонными полками, заставленными кухонными принадлежностями. Заглянут в комнаты и поиграют в настольные игры. Познакомятся с дворником и точильщиком ножей. Побывают на танцплощадке и потанцуют под настоящий патефон, постреляют в тире, который расположился прямо в автобусе.

Вспомнить пионерское движение и окунуться в атмосферу 20-ых годов прошлого столетия можно на площадке "Пионерия имени Спартака" (бульвар Дмитрия Донского, вл. 11). Здесь гостей познакомят с основной атрибутикой, символами и ритуалами пионерии. В "Избе-читальне" пройдут увлекательные лекции о значимых фигурах того времени: Крупской, Макаренко, Гайдаре. Здесь же посмотрим отрывки из документальных и художественных фильмов. По выходным в программе – чтения стихов и отрывков из прозы о пионерии в исполнении костюмированных актеров – "вожатых". Каждый день здесь будут проходить мастер – классы по моделированию – самолетов, морских кораблей, танков. Кроме того, гости смогут принять участие в спортивных тренировках с противогазами, освоить упражнения с гирями и приемы самообороны, покататься на ретро-велосипеде.

Площадки – их в этом году будет 40! - открыты с 12:00 до 21:00 по будним дням. И с 11:00 до 21:00 по выходным и на праздниках. Подробное расписание мероприятий смотрите на сайте: https://moscowseasons.com/ru/festival/vremena-2019/