Иван Ожогин: "Я оправдаю даже хищника"

Недавно в Москве состоялась премьера нового мюзикла "Хищники", поставленного по повести Антона Чехова "Драма на охоте". Одну из главных ролей в спектакле исполнил российский актер и певец Иван Ожогин. В интервью "Дни.ру" артист рассказал о неоднозначном образе героя, собственной доверчивости и сложном характере своего нового питомца.

Иван, в одном из интервью Вы сказали, что всегда с пониманием относитесь к своим персонажам и даже стараетесь их оправдать. В отношении вашего героя в мюзикле "Хищники" – та же ситуация? Какой он?

Моя новая роль в мюзикле "Хищники" – очень благодатная почва для фантазий на тему… В первом спектакле мой герой, по-моему, вышел не до конца определившимся, кто он: циничный и беспринципный – или все же ничто человеческое ему не чуждо и он способен страдать, раскаиваться. Думаю, что в процессе проката я найду его место в этой постановке – и оправдаю, несомненно!

В чем сложности или особенности Вашей профессии?

Наверное, в том, что ты всегда на виду и совершенно нет шанса схалтурить, сделать что-то спустя рукава. Ведь когда ты начинаешь именно так относиться к профессии, то нужно из нее уходить, я так считаю… Зрителя не обманешь! Конечно, все мы люди, у всех бывают ошибки, болезни – и это все то, что не позволяет иногда быть, что называется, "на разрыв"… Но это скорее исключения, а в работе актера, как говорится, "назвался груздем – полезай в кузов"... Всегда нужно быть в тонусе.

А что в профессии актера самое приятное?

Возможность творить, рождать что-то новое, радовать зрителей и радоваться самому, когда они приходят посмотреть именно твою работу – при всем богатстве выбора. Получать энергию зала, цветы, признание – все это мое вдохновение для того, чтобы идти дальше!

Как Вы сами себя идентифицируете: Вы прежде всего певец или артист театра?

Я – актер музыкального театра. Такую профессию я получил в ГИТИСе, и это дает мне возможность – и даже право! – быть, назвать себя и певцом, и артистом драматического театра, и поющим артистом мюзикла.

Часто ли Вам удается привносить в роль что-то от себя, чтобы разнообразить образы героев?

Свою органику никуда не денешь, конечно... Я всегда в поиске. Если какие-либо мои черты ложатся на героя, то почему бы не развить их в роли, иногда даже выйти за рамки, которые мы не нарушили бы в повседневной жизни…





Что Вы хотите лично для себя найти в каждой новой пьесе, в роли?

Всегда есть жажда попробовать что-нибудь новое, ранее мной не игранное, открыть новые горизонты. В хорошей драматургии всегда поднимаются глубокие темы, и тогда появляется возможность ответить на какие-то важные вопросы самому себе, донести до зрителя ту или иную мораль, порассуждать на тему.

По какому принципу Вы определяете, ваш это материал или нет?

Критерия всего два: нравится – не нравится и чем я лично могу обогатить этот материал для того, чтобы это стало интересно, современно, глубоко.

Вы поддерживаете общение с поклонниками, даете обратную связь?

Я общаюсь с моими поклонниками на своих творческих вечерах, мы пересекаемся на служебном входе в театр. В жизни я человек не слишком общительный, но доверчивый. По этой причине имею некоторый негативный опыт общения с особо настойчивыми людьми. Поэтому сейчас для общения вне работы я закрыт.

Часто читаете про себя отзывы и комментарии?

Что-то читаю, что-то мне рассказывают близкие... В целом мы с моей командой от негатива стараемся держаться подальше, но к конструктивной критике прислушиваемся, за добрые слова благодарим!

Как Вы обычно предпочитаете проводить свободное время: спорт, путешествия, тихие семейные вечера?

Спорт, путешествия, общение с друзьями, отдых с детьми, хожу в театр, но и тихие семейные вечера очень люблю – все как у всех…

Есть ли у Вас домашнее животное? Если да, то расскажите о нем.

У нас есть кот - шотландский вислоухий, ему уже больше десяти лет. И совсем недавно появился новый питомец – щенок сиба-ину, ему сейчас почти пять месяцев. Его зовут Оливер Кин Райдон, дома мы его зовем Рай. У него очень непростой характер, сейчас мы пытаемся его дрессировать – с кинологом и сами... Дрессировке поддается, нас радует и веселит. Вот кота только чуть не довел до сердечного приступа в желании подружиться, поиграть с ним (смеется). Но сейчас все хорошо, все счастливы.

Иван, о чем Вы любите помечтать? О чем особенно грезите в последнее время?

В творческом плане у меня есть несколько задумок, над которыми даже уже ведется работа, но нужны временные и финансовые ресурсы. Мечтаю, что все это сложится, и я покажу миру свой проект. А в личном – хочу, чтобы был мир во всем мире и все жили в гармонии. Чего всем и желаю.