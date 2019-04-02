Актер из массовки похвастался ролями в блокбастерах

Актер Эдуардо Запата может похвастаться участием в съемках самых знаменитых блокбастеров, популярных сериалов и дорогих рекламах всемирных брендов. Правда, есть один нюанс. Дело в том, что в большинстве лент он появляется в кадре буквально на секунду, часто не в фокусе, стоя спиной или боком к камере. Чтобы продемонстрировать это, Эдуардо Запата сделал отдельный ролик, в котором показал каждое свое появление в кадре, передает Life.