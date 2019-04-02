Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет после продолжительной болезни ушел из жизни актер Александр Васильев, передает "Царьград". Широкой публике он запомнился благодаря ролям в сериалах, сообщает teleprogramma.pro. Александр Васильев снялся в ставших легендарными лентах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор" и других. Кроме того, актер сыграл в фильме "Особенности национальной охоты".
В киностудии "Ленфильм" рассказали о том, когда и где состоится прощание с Александром Васильевым, передает RT. 3 апреля в 11:00 мск на "Ленфильме" начнется гражданская панихида, а в 14:00 в церкви Смоленской иконы Божией Матери – отпевание. Похоронят актера на Смоленском кладбище.
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