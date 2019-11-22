Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни

Канадский актер и музыкант Джон Манн скончался в возрасте 57 лет в Ванкувере. Информацию опубликовали в фейсбук-аккаунте рок-группы Spirit of the West.



Из поста следует, что фронтмен рок-группы скончался из-за болезни Альцгеймера в кругу семьи и друзей. Болезнь диагностировали несколько лет назад.

"Он был мощной силой в музыке. Играл на сцене, в кино и на телевидении, был всемирно известен как автор песен. Кроме того, он был активистом и филантропом в нескольких достойных организациях", – написали в публикации.

Там говорится, что Джон был человеком необычайного мужества, верным и любимым другом, джентльменом и открытой душой, полной творчества и энтузиазма. Он был любящим отцом и мужем.

Джон Манн родился в 1962 году в городе Калгари. В начале 80-х музыкант ради учебы переехал в Ванкувер, где в 1983 году основал группу Spirit of the West, ставшую одной из самых успешных и заметных в Канаде, передает Пятый канал. Он известен также по ролям в фильмах "Верзила", "Другой мир – 2: Эволюция" и "Хроники Риддика".