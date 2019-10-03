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Умерла звезда "Мстителей"

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Британская актриса Анна Куэйл скончалась в возрасте 85 лет. В последние годы артистка страдала от старческой деменции. Информация о дате и месте прощания появится позднее.

Напомним, Куэйл сыграла в таких картинах, как "Казино "Рояль", "Под деревом любви" и "Возвращение в Пейтон-плэйс". Артистка также приняла участие в создании сериалов "Мстители" и "Ангелы Чарли", передает РБК.

Автор: 3 октября 2019, 17:56

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