Режиссер сериала "Твин Пикс" получил почетный "Оскар"

Вклад Дэвида Линча в кинематограф был отмечен особой наградой. Режиссера удостоили почетной премии "Оскар".
Церемония награждения состоялась в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. По дынным телеканала "360", почетный "Оскар" вместе с Линчем также получили итальянский режиссер Лина Вертмюллер и актер Уэс Стьюди.
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