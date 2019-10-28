Режиссер сериала "Твин Пикс" получил почетный "Оскар"

Вклад Дэвида Линча в кинематограф был отмечен особой наградой. Режиссера удостоили почетной премии "Оскар".

Церемония награждения состоялась в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. По дынным телеканала "360", почетный "Оскар" вместе с Линчем также получили итальянский режиссер Лина Вертмюллер и актер Уэс Стьюди.