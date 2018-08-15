Актер из "Каменской" скончался в 72 года

Скончался народный артист Республики Беларусь Николай Кириченко. Ему было 72 года, передает НСН. Причина смерти актера не разглашается. Дата и место похорон согласовываются.
Николай Кириченко получил известность после выхода фильмов "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Каменская", "Журов-2", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера".
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