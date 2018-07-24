Раскрыты ошеломляющие подробности заключительного сезона "Игры престолов"

В восьмом сезоне "Игры престолов" не будут фигурировать главные герои прошлых частей сериала. Действие развернется за тысячу лет до уже известных событий, передает Пятый канал.
В новой части создатели фильма поведают о происхождении белых ходоков, зарождении дома Старков и особенностях Вестероса. Премьера заключительного сезона намечена на весну 2019 года.
Присутствующие в студии были шокированы происходящим
Поклонники поздравляют фигуристку
Актриса продемонстрировала кружевные трусики
Актриса вспомнила о неприятном инциденте