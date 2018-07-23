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Культура

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта

Кадр ren.tv
Внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон поведал настоящую историю своего деда. Из рассказа потомка одного из крупнейших поэтов XX века можно узнать, что драматург был не только главным агитатором революции, но и страстным и ранимым человеком.  
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Роджер Томпсон рассказал, что его бабушка Элли Джонс боялась НКВД, поэтому роман русского поэта с гражданкой США долго время не афишировался. Даже в Америке влюбленным лучше было оставаться в тени.

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Короткий, но бурный роман Маяковского с Джонс начался на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Поэт встретил красавицу-модель, будущую бабушку Роджера. Через три месяца русская эмигрантка со слезами провожала Маяковского на пароход, еще не зная о своем интересном положении, передает РЕН ТВ.

"Он очень ее любил. Я не думаю, что она любила еще кого-то так, как Маяковского", — объяснил Томпсон. Однако отношений по переписке не получилось. Почту постоянно вскрывали, поэтому приходилось осторожничать. "Заболела, ложусь в больницу", – написала Элли возлюбленному. Маяковский намек понял.

Рождение дочери едва не обернулось катастрофой для пары. Дело в том, что Элли была замужем. Ее супруг не подал на развод, а дал Элен Патрисии, матери Роджера, свою фамилию. Позже он разрешил открыть дочери тайну, которую та хранила вплоть до развала СССР. Только потом она осмелилась называть себя Еленой Владимировной.

Дочь Владимира Маяковского намеревалась получить русский паспорт, чтобы почтить своего отца. "Он бы хотел, чтобы я это сделала", – уверяла Патрисия Томпсон.

Патрисия видела отца лишь однажды, когда отдыхала с матерью в Ницце. После этого они никогда не встречались.

Жена и дочь Маяковского надеялись, что поэт сможет приехать к ним в Америку, но этому не суждено было сбыться. Маяковский покончил с собой, однако в семье знают, что поэт продолжал любить их до последней минуты.

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Автор: Михаил Вштанов23 июля 2018, 11:43

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