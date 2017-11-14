Любовные треугольники русских поэтов
В богемной среде начали множится любовные треугольники. Одним из самых известных считается роман Сергея Есенина и Зинаиды Райх, жены знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда. Знаменитый поэт познакомился с будущей пассией в 1917 году. Тогда ему было 22 года, и он уже был известен, как гений слова.
В скором времени они поженились, Зинаида Райх родила Есенину двоих детей, однако не выдержала разгульного нрава поэта и его тяги к саморазрушению. Через четыре года после знакомства они расстались. У Райх начался новый роман – с режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Однако спустя три года после разрыва Есенин понял, что все еще любит бывшую жену.
Он написал свое знаменитое стихотворение "Письмо к женщине", посвятив его Зинаиде Райх:
"Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий..."
После такого Райх заново влюбилась в поэта. Так начались их тайные свидания. Мейерхольд знал о них, мучился, но терпел: слишком любил жену. Встречаться Райх и Есенин продолжали до самой его смерти, после которой Райх вернулась к мужу и прожила с ним в браке еще 13 лет, пишет портал культура.рф.
Вторым известным любовным треугольником в русской поэзии
серебряного века был затяжной роман Владимира Маяковского и Лили Брик. Когда
они встретились, девушка уже была замужем. Знаменитый футурист влюбился в девушку
на первой же их встрече, а после второй посвятил ей свою поэму "Облако в штанах":
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек".
Через какое-то время Брик сдалась под натиском поэта и призналась мужу, что любит Маяковского. В итоге они стали жить все вместе. Футурист посвятит ей еще множество своих самых нежных стихов: "Флейта-позвоночник", "Люблю", стихотворение-послание "Лиличка!". В апреле 1930 года Брики поехали в Берлин. Маяковский проводил их, а через несколько дней в отеле Брикам передали телеграмму: "Сегодня утром Володя покончил с собой".
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