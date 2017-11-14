Любовные треугольники русских поэтов

Стык девятнадцатого и двадцатого столетий, известный также как серебряный век русской литературы, был знаменит крушением старых норм, устоев, привычек и традиций. Вдохновленные переменами творческие люди с радостью отказались от моральных принципов прошлой эпохи.

В богемной среде начали множится любовные треугольники. Одним из самых известных считается роман Сергея Есенина и Зинаиды Райх, жены знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда. Знаменитый поэт познакомился с будущей пассией в 1917 году. Тогда ему было 22 года, и он уже был известен, как гений слова.

В скором времени они поженились, Зинаида Райх родила Есенину двоих детей, однако не выдержала разгульного нрава поэта и его тяги к саморазрушению. Через четыре года после знакомства они расстались. У Райх начался новый роман – с режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Однако спустя три года после разрыва Есенин понял, что все еще любит бывшую жену.

Он написал свое знаменитое стихотворение "Письмо к женщине", посвятив его Зинаиде Райх:

"Любимая!

Я мучил вас,

У вас была тоска

В глазах усталых:

Что я пред вами напоказ

Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,

Что в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь,

Что не пойму,

Куда несет нас рок событий..."

После такого Райх заново влюбилась в поэта. Так начались их тайные свидания. Мейерхольд знал о них, мучился, но терпел: слишком любил жену. Встречаться Райх и Есенин продолжали до самой его смерти, после которой Райх вернулась к мужу и прожила с ним в браке еще 13 лет, пишет портал культура.рф.

Вторым известным любовным треугольником в русской поэзии серебряного века был затяжной роман Владимира Маяковского и Лили Брик. Когда они встретились, девушка уже была замужем. Знаменитый футурист влюбился в девушку на первой же их встрече, а после второй посвятил ей свою поэму "Облако в штанах":

И вот,

громадный,

горблюсь в окне,

плавлю лбом стекло окошечное.

Будет любовь или нет?

Какая —

большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого:

должно быть, маленький,

смирный любеночек.

Она шарахается автомобильных гудков.

Любит звоночки коночек".

Через какое-то время Брик сдалась под натиском поэта и призналась мужу, что любит Маяковского. В итоге они стали жить все вместе. Футурист посвятит ей еще множество своих самых нежных стихов: "Флейта-позвоночник", "Люблю", стихотворение-послание "Лиличка!". В апреле 1930 года Брики поехали в Берлин. Маяковский проводил их, а через несколько дней в отеле Брикам передали телеграмму: "Сегодня утром Володя покончил с собой".