Первый канал объявил о своем переименовании

Это связано с важным в жизни страны событием. Dni.Ru узнали подробности.

С середины июня и на целый месяц Первый канал превратится в Первый футбольный, предложив российскому болельщику самый масштабный инновационный показ чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Изменятся визуальный ряд и логотип, появятся новое графическое оформление и оригинальные футбольные заставки.

Всего Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей турнира и церемонию открытия мирового первенства. Футбольный онлайн-спецпроект Первого также предложит расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей. Впервые у российского болельщика появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей мирового первенства и менять их по своему усмотрению.

Напомним, что временно переименование канала случается не впервые. На время проведения Игр в Сочи в 2014-м году канал стал Первым олимпийским. Тогда многие программы перенесли свои студии в олимпийскую столицу и выходили в эфир оттуда. А до того как стать Первым, канал назывался "Общественным российским телевидением".