Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню
В комментариях к публикации девушка призналась, что хотела бы сыграть свою песню на гитаре, но не может сделать этого из-за маникюра. "Мне кажется, я видела тебя, когда была ребенком. Мне кажется, я тебя нашла", – поется в душераздирающей композиции.
Напомним, Фрэнсис Кобейн родилась в 1992 году. В апреле 1994-го ее отец был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. По официальной версии, Курт Кобейн покончил с собой.
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