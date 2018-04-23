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Культура

Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"

Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Всенародно любимую актрису Нину Дорошину вспоминали в студии телепрограммы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. Коллеги, родственники и соседи рассказали о непростой жизни знаменитой артистки.
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Звезда фильма "Любовь и голуби" умерла в одиночестве. В последний миг она просила о помощи чужих людей. Сосед по площадке Евгений Шаплин услышал крики о помощи. Дверь в квартиру Дорошиной была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала.

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Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве

Евгений с горечью вспомнил, как пытался спасти женщину. "Я позвал жену, чтобы она побыла с Ниной Михайловной, а сам спустился во двор вниз, чтобы выиграть немного времени, чтобы встретить медиков. Примерно через две-три минуты, как я позвонил в скорую помощь, мне перезванивает Дарья, я внизу стою, и сообщает, что ей кажется, что Нина Михайловна уже не дышит, через пару минут приезжают медики, я прошу чтобы они взяли все оборудование для того, чтобы запустить сердце…медики пытались вернуть ее к жизни, но безрезультатно, констатировали смерть", – рассказал телезрителям мужчина.

Гости эфира уверяли телезрителей, хоть артистка и жила одна, она совсем не была одинокой. К ней постоянно приходили в гости коллеги, друзья и студенты. Ей все старались помочь, но Дорошина часто сама отказывалась от поддержки.

Нина Михайловна так и не стала матерью, самыми родными для нее людьми были племянницы и младший брат. О своем выборе артистка не жалела, но, все же, назвала свою бездетность "жертвой" профессии.

Друзья Дорошиной отметили, что несмотря на непростую жизнь артистка никогда не жаловалась, свои личные трагедии она предпочитала переживать в одиночку. Звезда не могла смириться со смертью матери и младшей племянницы. "Это была трагедия для нее, когда она об этом рассказывала она начинала плакать", – поведала актриса Елена Скороходова.

Артист Владимир Меньшов, отметил, что личная жизнь Дорошиной не сложилась. "У нее был серьезный роман с Олегом Николаевичем Ефремовым, который отложил на ней отпечаток большой. Она жила театром, и она это подчеркивала, родственниками, какой-то племянницей, учениками своими. Видимо она похоронила надежды на воплощение своей личной жизни", – добавил метр.

Брошенная Ефремовым, артистка долго не могла придти в себя и снова поверить мужчинам. Она вышла замуж за коллегу по цеху Олега Даля, однако ее сердце так и осталось разбитым.

Автор: Руслана Алексеева23 апреля 2018, 18:39
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