Вдова рассказала о последних днях автора "Прощание Славянки"

Известный российский поэт-песенник Аркадий Федотов ушел из жизни в Хабаровске в возрасте 88 лет. Коллеги рассказывают, что он не переставал творческую деятельность даже после того, как ушел на заслуженную пенсию и доказал свое мастерство сочинением таких знаменитых на всю Россию произведений, как текст к маршу "Прощание Славянки".

В последние годы поэту пришлось пережить болезненную химиотерапию, разрыв аппендикса и другие проблемы со здоровьем. "Примерно полгода назад муж уже не мог ходить в Дом ветеранов, а последнее время он был без сознания и отказывался от пищи. Я кое как его кормила, но в последний день он вообще отказался есть", – цитирует сайт "Комсомольская правда" вдову поэта Жанну Трифонову. "Сейчас я не могу даже представить, как буду без него жить", – добавила она.