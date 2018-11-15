Известная актриса умерла в доме для престарелых

Скончалась голливудская актриса Кэтрин Макгрегор. Ей было 93 года, передает teleprogramma.pro. Артистка умерла в доме для пенсионеров Фонда кино и телевидения США в Вудленд-Хиллз. Причина смерти не разглашается.
Зрители запомнят Кэтрин Макгрегор по роли Харриет Олесон в драме "Маленький домик в прериях". Она сыграла во всех девяти сезонах культового сериала.
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