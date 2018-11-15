Российская актриса умерла в возрасте 90 лет

Скончалась Рауза Хайретдинова. Ей было 90 лет, передает "Реальное время". Причина смерти актрисы не уточняется. Гражданская панихида пройдет 16 ноября в здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
Рауза Хайретдинова в 1970 году была удостоена звания народной артистки Татарской АССР. В 1979 году стала заслуженной артисткой России. Всю свою жизнь она проработала в труппе Татарского академического театра.
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