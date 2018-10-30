Запрещенная на Украине Вика Цыганова собирает патриотов в Москве

2 ноября в Crocus City Hall состоится юбилейный концерт Вики Цыгановой, приуроченный к 30-летию ее творческой деятельности. Артистка исполнит всеми любимые хиты, а также новые песни с готовящегося альбома. Накануне концерта корреспонденту издания "Дни.ру" удалось задать певице несколько вопросов о личной жизни и новых проектах.



Вам не обидно, что исполнили столько отличных песен, а от Вас все равно ждут "Русскую водку"?

Люди, которые меня искренне любят, прекрасно знают и разбираются в моем репертуаре, где есть не только "Русская водка". Пусть кто-нибудь из наших артистов самостоятельно соберет "Крокус" или Кремль, находясь в гордом одиночестве, как я.

Вы всегда яро подчеркиваете свой патриотизм. А можете объяснить, что рождает в Вас это чувство и что бы ответили тем, кто находится в оппозиции?

Это звучит у меня в генах. Мне родители, бабушка с дедушкой, прадеды это чувство вложили, потому что они любили родину. Так что зачем мне хаять свои гены? У меня есть староверы в роду и казаки – все были верующими людьми. Поэтому для меня любить родину – это не приказ, а состояние моего сердца.

Людей, у которых нет убеждений или понятия родины не существует, мне очень жаль, искренне. Я не представляю себя в роли эмигранта, для меня это было бы гибелью. Поражаюсь тем людям, которые были вынуждены уехать в 17-м году из этой красной, кровавой России, вырваться из гражданской войны. Мученический подвиг они совершили, я к такому не готова, не вижу себя где-нибудь в другой стране.

Мне нравятся слова из стихотворения Некрасова: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Люди, которые не имеют своей гражданской позиции, мне просто не интересны. Наша страна имеет свой неповторимый исторический путь. Этот путь Россия проходит достойно. И те люди, которые критикуют, бегут поджав хвосты, для меня не существуют. Я не хочу о них говорить. Такие люди всегда потом погибали.

Вас запретили на Украине. А Вы направили туда письмо министру культуры. Что Вами двигало – обида или чувство несправедливости?

Это заблуждение, что есть такое государство. И никакому министру культуры я не писала и не буду, пока там такая обстановка. Мне искренне жаль людей, которые живут сейчас в Донбассе и сдерживают коричневую чуму. Это просто фашизм, который одолел на некоторое время Украину, и очень жаль тех людей, которые находятся в таких обстоятельствах.

У Вас крепкий и долгий брак, что бывает редко в творческой среде. Раскройте секрет таких отношений?

Я живу с мужем так долго, потому что я его люблю и уступаю в браке. Считаю, что мой муж – гениальный человек и это счастье, что Господь нас с ним соединил. Он мужчина, в котором меня устраивает абсолютно все. Никогда не бывает скучным, однообразным, и у него прекрасный характер. Он очень заботливый человек.

Вас редко сегодня можно увидеть и услышать в эфире. Не обидно, что молодые и дерзкие Вас несколько подвинули? А как часто выходите на сцену, ведь надо как-то зарабатывать?

Это нормально, пусть работают. Когда пропоют 30 лет и будут собирать залы, тогда можно будет о них говорить. Сегодня очень многие люди просто являются артистами и все. Для меня это больше, чем профессия. Это моя судьба, жизнь, как бы пафосно ни звучали мои слова.

Да, я зарабатываю на новые проекты, дела. Зарабатываю честно, никогда не пела под фонограмму, в отличие от многих. Я люблю свою работу и, слава богу, всегда собираю полные залы.