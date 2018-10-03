Названы победители ТЭФИ в категории "Дневной эфир"

В Московском театре мьюзикла состоялась церемония вручения наград телепремии ТЭФИ. Стало известно, кто победил в категории "Дневной эфир".
Так, в номинации "Телеигра" победу одержала программа "Что? Где? Когда?", передает ТАСС. "Ревизорро" забрало приз за лучшее журналистское расследование. Среди реалити-шоу лучшим признали "Решалу", а список детских передач возглавил мультфильм "Три кота".
Тренера Татьяну Тарасову признали лучшим ведущим спортивной передачи, а "Ледниковый период. Дети" получили награду за само шоу. Также награду получил документальный фильм "Засекреченные списки". За лучший промоушн программ статуэтки вручили "Белки – Танцы".
О том, кто стал победителем премии ТЭФИ в номинации "Вечерний прайм" станет известно позже.
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