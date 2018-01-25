Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"

Художник Яков Джугашвили высказал свое отношение к фильму Армандо Иануччи "Смерть Сталина". Потомок Иосифа Виссарионовича уверен, что смерть любого человека не может быть поводом для создания комедии.

Яков Джугашвили поддержал отмену проката скандальной картины. При этом он отметил, что создатели ленты едва ли могут считаться нормальными людьми. По мнению потомка вождя, смерть – не повод для смеха для здоровой личности.

"Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь", – цитирует художника радиостанция "Говорит Москва",

Правнук Сталина признался, что картину, конечно, не смотрел, но это не означает, что о ней нельзя сделать вывод. По словам Джугашвили, ему достаточно названия. Также он добавил, что сейчас невозможно создание подобного фильма о Ким Ир Сене, но как только в Северной Корее сменится режим, такой фильм появится.

"Появление этого фильма – это результат не деятельности этих авторов, этих нелюдей, а скорее это то, что мы им позволили… Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина", - заявил Яков Джугашвили. В настоящее время кинокартина проходит дополнительную юридическую экспертизу.

Напомним, ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение британского фильма, поскольку в нем были выявлены признаки экстремизма. В комитете по культуре Госдумы киноленту сочли оскорбительной. Кроме того, юристы нашли в "Смерти Сталина" признаки нарушения российского законодательства.

Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. Фильм основан на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена. Актер Джейсон Айзекс сыграл в комедии Георгия Жукова, телеведущий Майкл Пэйлин из комик-труппы "Монти Пайтон" – Вячеслава Молотова, Стив Бушеми перевоплотился в Никиту Хрущева, а Джеффри Тэмбор – в Георгия Маленкова.