В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Премьера картины состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, а в мировой прокат "Смерть Сталина" выйдет 20 октября. Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. Основан на на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена.
Актер Джейсон Айзекс сыграл в комедии Георгия Жукова, телеведущий Майкл Пэйлин из комик-труппы "Монти Пайтон" – Вячеслава Молотова, Стив Бушеми перевоплотился в Никиту Хрущева, а Джеффри Тэмбор – в Георгия Маленкова, передает "Газета.ру".
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