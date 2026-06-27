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Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем

Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем
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Денис Булидоров

Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Я, Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии рассказываю, чем на самом деле вызваны наши сильные эмоции к другим людям.

Иногда человек ещё ничего не сделал. Просто вошёл. А вы уже вжаты в стул, будто по вам проехались. Или, наоборот, расцвели, хотя поводов ноль.

Знакомо? Новый коллега садится напротив, и сразу «не моё». Подруга знакомит со своим парнем, а вам хочется отозвать её в сторонку и спросить: «Ты уверена?» Открываете анкету на сайте знакомств, и одно лицо вызывает тепло, а другое необъяснимое «фу», хотя написано там одно и то же.

Откуда это берётся? Сейчас расскажу. На собственной шкуре.

Звонит мне как-то дама. Голос бархатный, тягучий: «Добрый вечер, Денис. Хочу к вам на сессию. Лично». Личная консультация стоит дороже, чем онлайн. Её это не смутило.

Прихожу заранее, жду. И тут дверь открывается, как в фильме «Любовь и голуби»: гром, молния, на пороге Она.

Мне в тот момент казалось, что в ней метра три роста. На самом деле она ниже меня. Но это уже не имело никакого значения.

Молча протягивает мне пальто. Принимаю. Кивком показывает на бахилы, подаю бахилы. Лёгкое движение головой: «веди». И я веду. Иду чуть впереди, на полусогнутых, и отчётливо понимаю, что за тридцать секунд провалился куда-то в бездну и ничего, ровным счётом ничего не контролирую.

Захожу в кабинет. Она усаживается на лучшее место, ставит сумочку одним царственным движением. Смотрит на меня. А я уже на самом краешке стула, и меня будто три раза подряд отправили в нокаут.

Знаете это ощущение? Когда тебя осмотрели со всех сторон, как коня на ярмарке: за ноги подёргали, по бокам похлопали, и теперь неторопливо подходят заглянуть в зубы.

Я так ей и говорю: «Знаете, никогда не думал, что почувствую себя скакуном на продажу. Ну и как я вам?»

Она впервые меняется в лице. Усмехается: «Отлично. Сработаемся».

А теперь самое интересное. Меня раздавил не её взгляд. Меня раздавило то, что на этот взгляд поднялось внутри меня.

Психика достаёт призрака и вешает его на живого человека

Эта женщина была большой начальницей. Она вела себя так не со мной специально. Она так со всеми. Это её обычная манера: входить как ледокол.

А я-то улетел в нокаут не от неё. Я улетел от собственного прошлого. Была у меня в школе классная руководительница, дама, что называется, будь здоров: и по части эмоций, и по части властности. И вот этот ледокол на пороге за долю секунды вытащил из меня маленького мальчика, которого сейчас будут отчитывать. Каток, который меня переехал, ехал изнутри.

Вот так это и работает.

Когда перед нами новый человек, мозгу надо мгновенно решить простое: бояться или нет, нравится или нет, свой или чужой. Думать некогда. И психика делает то, что умеет лучше всего, лезет в память. А в памяти лежат все лица, которые мы когда-либо видели. Вообще все. Мозг быстро находит похожее: «О, этот типаж я знаю», и достаёт вместе с ним готовую реакцию. Со всем зарядом. С прицепом.

И тут начинается то, в чём мы потом не признаемся даже себе.

Новая сотрудница говорит дельные вещи, а вас от неё подташнивает, просто потому что она картавит точь-в-точь как девочка, которая травила вас в пятом классе. Мужчина на первом свидании ещё меню не открыл, а вам уже хорошо и спокойно, потому что у него отцовская интонация, тёплая, та самая. Начальник повысил голос на планёрке, и взрослого тридцатилетнего человека накрывает так, будто он опять у доски и не выучил урок.

Со мной было ровно то же. Сажусь как-то работать онлайн. Открывается окно, там женщина. Тёмные волосы, чуть азиатский прищур, сосредоточенно пишет что-то, не поднимая головы. И меня накрывает страх. Настоящий, телесный. Мне через секунду начинать, а я язык проглотил.

Говорю честно: «Здравствуйте. Мне почему-то страшно, что вы мне сейчас двойку поставите».

Она хохочет. Оказалось, учительница, проверяла тетради. И один в один моя первая учительница из ленинградской школы. Психика выдернула знакомое лицо и приклеила к незнакомке весь набор: парту, мел, страх, ожидание двойки.

В психологии у этого есть скучные слова. Чувство, которое вспыхивает к новому человеку, а адресовано на самом деле кому-то из прошлого, это перенос. То, что в ответ поднимается у второго, это контрперенос. Но суть простая, человеческая: мы постоянно принимаем чужих за старых знакомых. И почти никогда этого не замечаем.

«Первая реакция самая верная»? Ну-ну

Любимый миф. Первая реакция не самая верная. Она самая липкая.

Вспыхивает за секунду, намертво приклеивается, и потом её не отскрести. Решили в первые пять минут, что новая коллега «выскочка», а сосед «хам», и дальше будете подгонять под этот приговор всё, что они делают. Она промолчала на собрании: «затаила». Высказалась: «лезет вперёд». Что бы человек ни сделал, вывод-то уже готов.

А правда вот в чём: в первую секунду мы видим не человека. Мы видим того, на кого он похож.

«Я сказал!» И понеслось

Думаете, это только с незнакомцами? Самое смешное и горькое случается дома.

Вы же замечали за собой: иногда отвечаете мужу или жене не своим голосом. Тоном своей мамы. Той самой фразой, которую в детстве ненавидели, а она вдруг вылетает из вас сама, слово в слово. И вот уже двое взрослых людей не разговаривают, а играют в старый спектакль, где роли расписаны давным-давно и не ими.

Вы ведь клялись. Честно, по-настоящему клялись себе: на своего ребёнка орать не будете. Так, как когда-то орали на вас.

А потом наступает обычный вечер. Вы спокойно, совершенно по-взрослому: «Уроки сделал?» Подросток, не поднимая глаз от телефона: «Щас». Проходит час. Никакого «щас» не наступает. И где-то внутри что-то щёлкает.

Голос ползёт вверх сам собой. И из вас вылетает фраза вашего собственного отца. Та самая, слово в слово, которую вы в детстве ненавидели всей кожей: «Я сколько раз должен повторять?!» И в эту секунду вы уже не вы. Вы тот самый страшный взрослый из вашего детства. Тот, которым вы поклялись не стать.

А напротив каменеет лицо ребёнка. Знакомое, родное лицо вдруг закрывается, как ставни. Он замолкает и врастает в диван. Потому что на «немедленно!» живое существо умеет только одно: упереться и не пустить вас внутрь.

Чем сильнее вы давите, тем толще стена. Вы орёте уже не про уроки. Он молчит уже не про уроки. Потом он уходит к себе, тихо щёлкает дверью, и вы остаётесь в коридоре один на один с собой. И вот тут накрывает по-настоящему. Стыдно. Тошно. Как будто вы только что сделали с ним ровно то, от чего сами выли в его возрасте.

Вот она, та самая ловушка. Вместо живого разговора двух людей включается древний сценарий «родитель — ребёнок»: один давит, другой захлопывается. И самое горькое: воевали вы вообще не с подростком. Вы воевали со своим детством, которое он случайно задел одним ленивым «щас». А под раздачу попал живой, настоящий ребёнок. Который сегодня просто понял, что вам теперь можно рассказывать чуть меньше.

Узнаёте? Повод у каждого свой, а боль под ним одна.

Что с этим делать, пока если Вы не психолог

Хорошая новость: всё это ловится. Не нужно учиться пять лет. Хватит нескольких привычек.

  • Спросите себя: «На кого он похож?» Когда чужой человек вызывает слишком сильное, мгновенную ненависть, страх или, наоборот, влюблённость с первого взгляда, притормозите и честно ответьте: кого он мне напоминает? Назвали того, из прошлого, и чужой перестаёт быть его двойником. Чары спадают. Я ровно так и вынырнул в той онлайн-сессии: понял, что это не моя учительница, а просто похожая женщина, и спокойно начал работать.
  • Не путайте «мне страшно» и «он опасен». Первое про вас. Второе ещё надо проверить. Между этими двумя фразами целая дистанция, которую мы на автомате проскакиваем за полсекунды. Притормозите хотя бы на одну. Особенно перед тем, как написать сгоряча сообщение, которое потом нельзя будет развидеть.
  • Заметили, что унесло сильнее повода, это сигнал. Реакция явно больше ситуации? Свекровь сказала про пересоленный суп, а вас трясёт как от приговора? Почти наверняка задело что-то старое и больное. Это не повод себя грызть. Это повод выдохнуть и не наговорить лишнего тому, кто вообще-то ни при чём. Особенно если этот «кто-то» ваш ребёнок или близкий человек.
  • Заряд можно переключать. Был такой психолог, Курт Левин. Он показал простую штуку: любого человека и любой предмет в нашем поле мы можем зарядить. Хорошим или плохим. А раз можем плохим, значит, можем и хорошим. Назначьте кого-то ответственным за ваше хорошее настроение. И, честное слово, при взгляде на него начнёт теплеть по-настоящему. Это не эзотерика. Это то, как устроено наше восприятие. И руль тут чаще в наших руках, чем нам кажется.

Главное

Мы почти никогда не реагируем на людей напрямую. Мы реагируем на их тени. На тех, кого они нам напомнили. На свои старые истории, которые они случайно задели локтем, проходя мимо.

В этом нет ничего стыдного. Так устроена психика у всех. И у грозной министерши, и у родителя, орущего на подростка из-за уроков, и у меня, мужика, которого до нокаута довели чужие тетрадки в чужих руках. И у вас.

Разница ровно в одном. Можно жить на автопилоте и верить каждой первой вспышке как святой истине. А можно иногда останавливаться и спрашивать себя: «Это правда про него? Или опять про меня и кого-то из моего прошлого?»

И вот в этой паузе, между вспышкой и приговором, обычно и начинается всё самое человеческое.

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27 июня 2026, 15:45
Фото: magnific.com
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Фото: &quot;Эксмо&quot;
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Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
Фото: &quot;Эксмо&quot;
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Фото: &quot;Эксмо&quot;
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