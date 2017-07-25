Знаменитые писатели-кошатники

Для многих из нас кошки – полноценные члены семьи, которые бесконечно радуют и позволяют отвлечься от проблем. А вот для творческих людей пушистые домашние питомцы – настоящие музы, вдохновляющие их и поддерживающие.

Надежда Тэффи

Знаменитая писательница просто обожала кошек и плохо относилась к тем людям, которые не разделяли ее взглядов, пишет портал "Культура.РФ". "Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъяном, наверное. Неполноценный. Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему много за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки", – говорила она.

Тэффи предпочитала всюду путешествовать со своими питомцами и даже на вечер в честь 300-летия дома Романовых пришла в компании пяти кошек. Естественно, в Париж писательница эмигрировала вместе с пушистым любимцем, несмотря на крошечное жилье и недостаток средств.

Иосиф Бродский

Культовый поэт Бродский воспринимал котов буквально как тотемных животных. Он посвящал им стихи, любил рисовать их и вставлял в речь разные "кошачьи" словечки. Как-то поэт даже признался, что хотел бы быть котом. У Бродского было немало питомцев, но самым известным из них стал Миссисипи.

Кот был гордостью поэта, постоянно сопровождал его в поездках за город. Когда к Бродскому приходили гости, в знак особого уважения он предлагал им разбудить Миссисипи. После смерти поэта кот долго тосковал, продолжая одиноко спать в его кресле.

Марина Цветаева

Для поэтессы коты также были источником для творчества. О первом своем питомце по кличке Васька Цветаева даже написала в дневнике: "Мы вновь и вновь обегаем дом, взлетаем на антресоли, по нашей лестнице – когда-то мы увидим ее? Черный Васька, взъерошенный от объятий, тоже, как и мы, в дорожной лихорадке. Весь багаж обнюхан им поштучно. Кот напутствует вещи в иные края и дома".

После того, как поэтесса вышла замуж за Сергея Эфрона, у нее жили сначала Кусака, а потом Атос. Один из любимых питомцев прожил у Цветаевой всего три дня, а затем исчез. Расстроенная поэтесса посвятила животному стихотворение.

Впрочем, среди великий российских писателей часто встречались и заядлые собачники. К ним относились Антон Чехов, Владимир Набоков, Александр Куприн и Владимир Маяковский.