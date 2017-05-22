Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора

Арнольд Шварценеггер намерен принять участие в съемках шестого фильма о Терминаторе. Об этом актер рассказал журналистов на проходящем во Франции Каннском кинофестивале.

Незадолго до своего 70-летия Шварценеггер встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном. Вместе они обсудили идеи о продолжении "Терминатора". Как рассказал репортерам сам актер, у них с Джеймсом накопилось немало "достойных" идей.

Фантастический боевик "Терминатор" вышел на большие экраны в 1984 году и моментально покорил зрителей всего мира. Картина собрала в кинопрокате более 78 миллионов долларов при бюджете всего лишь в шесть миллионов.

Воодушевленный подобным успехом Джеймс Кэмерон заговорил о продолжении фильма уже через несколько месяцев после премьеры. Однако премьера второго "Терминатора" состоялась лишь спустя семь лет, в 1991 году.

По мнению многих исследователей и кинокритиков, "Терминатор 2: Судный день" стал первым фильмом в истории мирового кинематографа, который по-настоящему привлек внимание зрителей к компьютерной анимации.

Информация о съемках шестой части недаром всполошила общественность. Как мы помним, в качестве режиссера пятого "Терминатора" выступил Алан Тейлор, чем немало разочаровал многих поклонников франшизы. К слову, Кэмерон работал лишь над двумя первыми фильмами.

В настоящее время Джеймс Кэмерон выступает в качестве сценариста и продюсера, работая над фильмом "Алита: боевой ангел". Ранее культовый режиссер заявил, что уже несколько лет снимает сиквелы "Аватара". По словам Кэмерона, в 2018 году состоится премьера сразу нескольких его новых фильмов.