Названы лауреаты "Золотой маски"

В Москве вручили театральную премию "Золотая маска". В категории "Оперетта-мюзикл" лучшим стал спектакль красноярского Театра юного зрителя "Биндюжник и король". Эта же постановка получила награду за лучшую работу режиссера (Роман Феодори), передает "Газета.ру".

Эта же постановка получила награду за лучшую работу режиссера (Роман Феодори), передает "Газета.ру". Приз за женскую роль отдали Марии Биорк ("Преступление и наказание", Театр мюзикла, Москва), за лучшую мужскую роль награжден Виктор Кривонос ("Белый. Петербург", Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург). Лучшая работа дирижера – у Андрея Алексеева в спектакле "Белый Петербург" (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).

В категории "Балет" победил "Ромео и Джульетта" (Театр оперы и балета, Екатеринбург). Лучшей постановкой, представляющей современный танец, признана "Все пути ведут на Север" (театр "Балет Москва", Москва). Лучшая работа дирижера – у Павла Клиничева в спектакле "Ундина" (Большой театр, Москва).

В категории "Опера" отмечена "Роделинда" (Большой театр, Москва). Эта же постановка получила приз за лучшую работу режиссера (Ричард Джонс). За лучшую работу дирижера "маску" получил Теодор Курентзис ("Травиата", Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь).

Лучшая женская роль оказалась у Надежды Павловой ("Травиата", Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь), лучшая мужская роль – у Липарита Аветисяна ("Манон", Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва).