Названы лауреаты "Золотой маски"

Эта же постановка получила награду за лучшую работу режиссера (Роман Феодори), передает "Газета.ру". Приз за женскую роль отдали Марии Биорк ("Преступление и наказание", Театр мюзикла, Москва), за лучшую мужскую роль награжден Виктор Кривонос ("Белый. Петербург", Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург). Лучшая работа дирижера – у Андрея Алексеева в спектакле "Белый Петербург" (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).
В категории "Балет" победил "Ромео и Джульетта" (Театр оперы и балета, Екатеринбург). Лучшей постановкой, представляющей современный танец, признана "Все пути ведут на Север" (театр "Балет Москва", Москва). Лучшая работа дирижера – у Павла Клиничева в спектакле "Ундина" (Большой театр, Москва).
В категории "Опера" отмечена "Роделинда" (Большой театр, Москва). Эта же постановка получила приз за лучшую работу режиссера (Ричард Джонс). За лучшую работу дирижера "маску" получил Теодор Курентзис ("Травиата", Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь).
Лучшая женская роль оказалась у Надежды Павловой ("Травиата", Театр оперы и балета имени Чайковского, Пермь), лучшая мужская роль – у Липарита Аветисяна ("Манон", Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва).
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