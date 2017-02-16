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Lifestyle

Личная жизнь звезд сериала "Молодежка"

Игорь Огурцов. Кадр из сериала "Молодежка"
16 февраля на телеканале СТС стартовал показ долгожданного продолжения полюбившегося миллионам зрителей сериала "Молодежка". В центре сюжета 172-серийного фильма – история формирования и становления молодежной хоккейной команды "Медведи", ее игроков и их близких. Для многих телезрителей стало полной неожиданностью то, в каком "положительном" образе предстал перед ними Денис Никифоров, известный по роли в легендарной трилогии "Бой с тенью". Серафиме Низовской досталась роль возлюбленной героя Никифорова. О том, как обстоят дела с личной жизнью у самих актеров, а также у их коллег по проекту – читайте в обзоре Dni.ru.
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Серафима Низовская в отличие от своей героини более решительна в отношениях с мужчинами. В 2005 году актриса познакомилась с известным журналистом Сергеем Кешишевым, за которого вышла замуж уже спустя пару месяцев. В 2006 году у влюбленных родился первенец – Гектор. Спустя четыре года актриса вновь родила мужу сына, назвав его в честь своего отца – Савелием.

Серафима Низовская. Кадр из сериала "Молодежка"

Денис Никифоров, напротив, в семейной жизни похож на Сергея Макеева. 37-летний актер является верным и преданным семьянином. Три года назад супруга Ирина родила Денису близнецов – Александра и Веронику.

Денис Никифоров. Кадр из сериала "Молодежка"

Народный артист России Сергей Габриэлян, исполнивший роль врача "Медведей" Василия Геннадьевича Фролова, также не отличился любовными похождениями. Актер давно и крепко женат на коллеге по театру и киноплощадке  Ирине Бяковой. Сын супругов Сергей при выборе профессии пошел по стопам родителей.

Сергей Габриэлян. Кадр из сериала "Молодежка"

Николай Добрынин мало похож на верного семьянина и отца семейства Николая Семеновича Бакина. К 53 годам актер успел жениться целых три раза. Впервые Николай отправился в ЗАГС с журналисткой Ксений Лариной, спустя время – влюбился в коллегу по цеху Анну Терехову. В 2002 году артист заключил брак с Екатериной Комиссаровой, которая на тот момент работала стюардессой. На удивление, союз оказался крепким – супруги счастливы вместе уже более четырнадцати лет.

Николай Добрынин. Кадр из сериала "Молодежка"

Елена Галибина  принципиально не афиширует свою личную жизнь. Известно, что у актрисы есть муж и дочь. "Маленькая, но очень дружная семья", – как-то призналась она, посетовав, что единственное, в чем ей отказывает близкие люди – критика ее работы.

Елена Галибина. Фото: GLOBAL LOOK press

28-летняя Анна Михайловская, подобно своим старшим коллегам, не очень-то любит распространяться о семейной жизни. В 2015 году у Анны и ее мужа  Тимофея Каратаева родился сын Мирослав. Первые фотографии своего первенца актриса решила выложить в социальные сети лишь спустя полгода.

Анна Михайловская. Кадр из фильма

О сердечных делах 25-летней Марии Иващенко  известно совсем немного. Актриса не скрывает лишь одного: уже долго время она встречается с актером Иваном Коряковским. 

Мария Иващенко. Кадр из фильма

Звезда целого ряда культовых сериалов Мария Пирогова  пока что официально свободна. На съемках "Молодежки" актриса познакомилась с Даниилом Якушевым. Как писали некоторые СМИ, уже через пару недель после знакомства ребята стали встречаться. Подумывают ли актеры о свадьбе и все ли у них серьезно – загадка.

Мария Пирогова. Фото: ctc.ru

Иван Мулин  в жизни совершенно не похож на своего героя – в нем нет и капли подобной вспыльчивости. О семье актер пока не задумывался, ведь ему всего лишь 24 года. "Да, постоянная девушка у меня есть, но ее имя я предпочитаю не раскрывать", – как-то признался артист.

Иван Мулин. Кадр из сериала "Молодежка"

Автор: Андрей Петрунян16 февраля 2017, 20:05

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