Украинские власти продолжают воевать с русской культурой. На этот раз под бессмысленный и беспощадный каток государственной репрессивной цензуры попали совсем уж неожиданные персонажи – герои былин Илья Муромец и Соловей-разбойник.

В руководстве Незалежной приняли решение запретить продажу книги "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". В Киеве пояснили, что мера связана с тем, что книжная продукция была издана на территории России, пишет URA.RU. Еще одной причиной запрета, отметили на Украине, стало прославление государственных символов России.

К настоящему времени в Незалежной запретили уже 19 российских книг. Среди них – "Богатырские русские сказки", а также два издания популярного детективного писателя Бориса Акунина, сообщает "Газета.ru".

Все книги были запрещены созданным в 2017 году экспертным советом при Госкомтелерадио Украины. В сферу компетенции его членов входит цензурирование российской печатной продукции.

По всей видимости, нынешние украинские чиновники думают разными полушариями мозга, а одна рука постмайданной власти не ведает, что творит другая. Иначе как еще объяснить, что ставший ныне подцензурным Илья Муромец еще в январе этого года прославлялся Киевом как великий представитель "украинской цивилизации".

В Минобороны Незалежной тогда заявили, что родиной Ильи Муромца является не расположенная вблизи Мурома деревня Карачарово, а город Моровск (Моровийск) под Черниговом. В древности он носил название Муромск.

Стоит отметить, что ранее в украинцы записывали писателя Федора Достоевского, художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского. А в январе 2016 года в Незалежной переименовали "Советское шампанское". Теперь игристый напиток носит название "Советовское". Такое решение принял Киевский завод шампанских вин.

