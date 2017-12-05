Киев репрессировал "украинца" Илью Муромца
В руководстве Незалежной приняли решение запретить продажу книги "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". В Киеве пояснили, что мера связана с тем, что книжная продукция была издана на территории России, пишет URA.RU. Еще одной причиной запрета, отметили на Украине, стало прославление государственных символов России.
К настоящему времени в Незалежной запретили уже 19 российских книг. Среди них – "Богатырские русские сказки", а также два издания популярного детективного писателя Бориса Акунина, сообщает "Газета.ru".
Все книги были запрещены созданным в 2017 году экспертным советом при Госкомтелерадио Украины. В сферу компетенции его членов входит цензурирование российской печатной продукции.
По всей видимости, нынешние украинские чиновники думают разными полушариями мозга, а одна рука постмайданной власти не ведает, что творит другая. Иначе как еще объяснить, что ставший ныне подцензурным Илья Муромец еще в январе этого года прославлялся Киевом как великий представитель "украинской цивилизации".
В Минобороны Незалежной тогда заявили, что родиной Ильи Муромца является не расположенная вблизи Мурома деревня Карачарово, а город Моровск (Моровийск) под Черниговом. В древности он носил название Муромск.
Стоит отметить, что ранее в украинцы записывали писателя Федора Достоевского, художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского. А в январе 2016 года в Незалежной переименовали "Советское шампанское". Теперь игристый напиток носит название "Советовское". Такое решение принял Киевский завод шампанских вин.
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