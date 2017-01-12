"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед

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Сенатор заявил, что продолжается переписывание истории на украинский манер. По его словам, Великого князя Киевского Владимира украинская власть пыталась называть "создателем средневекового европейского государства "Русь-Украина".
Теперь, по словам Клинцевича, украинцы решили "приватизировать Илью Муромца. По его мнению, такое поведение Киева уже смешно и граничит с маниакальностью. "Осталось только, перефразируя старый анекдот, сказать, что Украина – родина слонов", – цитирует парламентария Lenta.ru.
Отметим, 12 января украинские чиновники внесли правку в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, изменив место его рождения на Украину. Как известно, былинный богатырь родился во Владимирской области, в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома.
Однако для официального Киева общепринятая версия – не аргумент. В Минобороны Украины считают, что родиной Ильи Муромца является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском. Как отмечается на сайте украиноязычного раздела Википедии, место рождения богатыря точно неизвестно.Отметим, 28 декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский были представителями "уникальной украинской цивилизации". А в январе 2016 года на Украине переименовали "Советское шампанское". Теперь этот напиток носит название "Советовское". Такое решение принял Киевский завод шампанских вин. Напомним, на Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации.
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