Пять книг для холодных вечеров

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Затяжные холодные вечера могут стать прекраснее, если в руках теплый чай, вкусное печенье и захватывающая книга. Dni.Ru совместно с Book2 представляют подборку книг, которые оставят глубокий след в вашей душе.
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Саймон Ван Бой "Иллюзия разобщенности" 

Роман, вобравший в себя истории нескольких людей, живущих в разных странах и в разное время, но соединенных цепочкой невидимых нитей и случайностей. Мартен ухаживает за престарелыми знаменитостями в одном из пансионатов Лос-Анджелеса. В годы Второй мировой войны, когда он был младенцем, во время облавы на евреев в Париже его передали борцу французского Сопротивления Анне-Лизе. Сделал это совершенно незнакомый ей человек, случайно оказавшийся рядом в толпе. Так еврейский мальчик чудом выжил. Один из постояльцев его пансионата – мистер Хьюго. Он умрет у Мартена на руках. Но вот он предстает перед читателями в 1981 году, когда присматривает за соседским мальчиком, к которому привязался как к родному. Стоит мистеру Хьюго остаться в одиночестве, как его начинают одолевать горестные воспоминания о войне, ведь он сражался на стороне немецких захватчиков. Джон, молодой американский летчик, в далеком 1942 году уходит в армию и на прощание фотографирует свою супругу Харриет. Именно эта фотография попадет в руки еще одному герою романа, после того как самолет Джона разобьется во Франции...
Эстель Маскейм "Я говорил, что люблю тебя?" 

История о запретной любви и преградах на пути к счастью. Как быть, если ты постоянно оказываешься рядом с человеком, в котором ненавидишь до дрожи в коленях абсолютно все: скверный характер, дерзкие манеры, слишком яркие зеленые глаза? Как быть, если через какое-то время ты начинаешь чувствовать к нему притяжение? Как быть, если понимаешь: это чувство запретное и вам никогда не быть вместе? И что победит – любовь или правила? Иден Манро – молодая 16-летняя девушка, которая приезжает в Калифорнию к отцу на каникулы. Здесь все ей в новинку – солнце круглый год, богатая жизнь, магазины, рестораны… Вот только у отца новая семья, и Иден в это лето придется налаживать отношения с мачехой и тремя сводными братьями. Все идет неплохо, пока она не знакомится с Тайлером. Он дерзкий, надменный и ведет себя так, словно ему на все наплевать. Вредные привычки, отвязные вечеринки, нескромный флирт с девушками – вот из чего состоит жизнь Тайлера. Иден старается быть вежливой, не обращать внимания на грубые выпады сводного брата в свою сторону. Но в какой-то момент ее охватывает очень сильное и странное чувство. Ненависть? Или же что-то другое?
Кэрри Лонсдейл "Лазурь на его пальцах" 

Пронзительная история любви, поражающая глубиной понимания человеческих чувств и поистине непредсказуемым сюжетом. Эйми невероятно повезло в жизни: свою любовь она нашла еще в детстве. Казалось, заветная мечта девушки вот-вот осуществится: наконец она выйдет замуж за своего ненаглядного Джеймса! Но в назначенный день жениха привезли в церковь... в гробу. Вместо свадьбы на долю Эйми выпали похороны. Вместо поздравлений и восхищенных взглядов она получила лишь соболезнования и неловкие утешения. Все ее будущее было перечеркнуто несчастным случаем на воде. Казалось, ничто не способно облегчить боль утраты. Но время шло, и по кусочкам Эйми начала собирать воедино то, что раньше называлось ее жизнью. Она открыла ресторан, о котором всегда мечтала. Встретила замечательного мужчину – талантливого фотографа Яна Коллинза. Нормальная жизнь – именно этого Джеймс для нее хотел. Но прошлое не оставляло Эйми. Слишком подозрительной казалась катастрофа, случившаяся с Джеймсом на пути из Мексики. К тому же странная женщина-экстрасенс по имени Лэйси настойчиво пыталась убедить Эйми, что Джеймс все еще жив…
Аманда Проуз "Дитя клевера" 

В этой книге нет шекспировской безысходности. Вместо нее – неистребимая вера в лучшее. Англия, 60-е. Казалось бы, время свободы, хиппи и беззаботности. Элвис совершает революцию в музыке, "Битлз" бунтарствуют и отращивают длинные волосы, Твигги позирует перед камерами в мини. Но в рабочих кварталах Лондона до сих пор царят предрассудки. Обычная девушка Дот Симпсон знакомится с богатым иностранцем Солом, чей внешний вид и образ жизни слишком сильно отличаются от того, что принято в ее среде. Сол не соответствует консервативным представлениям родителей Дот о подходящей паре для дочери. Но проблема не только в них. Зажиточная семья Сола тоже категорически против выбора сына. Что выберут влюбленные в этой непростой ситуации: долг перед родными или чувства? Готовы ли они пойти против всех: против мнения окружающих, расовых предубеждений и разного социального статуса? Кто сдастся первым? Общество или сами влюбленные?

Роушин Мини "Два дня в апреле" 

Пронзительный и невероятно динамичный роман. Его страницы пропитаны верой в лучшее и неугасающим оптимизмом. Финн Дарлинг погиб в результате несчастного случая, заставив горевать одновременно трех любящих его женщин: мать, жену и приемную дочь, которые между собой никогда не ладили и не слишком-то рвались найти общий язык. Сказывалась разница в возрасте, настороженное отношение друг к другу и нежелание поступиться принципами. Пока Финн был жив, Мо, Дафния и Уна проводили время в ссорах, взаимных обидах и упреках. Но теперь, когда им, казалось бы, делить уже нечего – Финна больше нет, когда они остались один на один со своим горем, и начинается самый запутанный период их взаимоотношений. Матери Финна, пожилой Мо, супруге Дафнии и 17-летней Уне предстоит пройти долгий путь, прежде чем понять, что их связывает не только память о мужчине – сыне, муже и отце, а нечто большее: душевная близость, потребность в поддержке и взаимовыручке, а также понимание, что, кроме друг друга, у них больше никого нет. Кто из них станет связующим звеном, способным сплотить семью и подарить надежду на новую жизнь? Кто, несмотря на горести, сможет пойти вперед с высоко поднятой головой и повести за собой других?

29 ноября 2017, 12:46

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