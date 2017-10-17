Ученые нашли Янтарную комнату

Исследователи из Германии раскрыли местонахождение Янтарной комнаты. Они считают, что реликвия может быть спрятана на юге Саксонии, в Княжеской пещере Рудных гор, недалеко от Дрездена.

Разгадкой тайны занялись трое пожилых специалистов. Это 73-летний гомеопат Леонард Блуме, 67-летний ученый Гюнтер Эккардт и 71-летний специалист по георадарам Петер Лор.

Исследователи обнаружили в пещере полости, похожие на бункер. Лор заявил, что "надежный источник" рассказал ему о местонахождении пропавшего сокровища еще в 2001 году. По имеющейся информации, пещерный комплекс во время Второй мировой войны использовали ученые Третьего рейха, но все записи о том, что там происходило, исчезли из архивов, сообщает "Газета.ру". "Мы обнаружили следы стальных канатов для перевозки грузов на глубину. Данные георадаров также говорят о системе секретных туннелей под самой пещерной системой", – цитирует Эккардта The Daily Mail.

Сейчас исследователи занимаются сбором средств, которые позволят лучше изучить местность. Они напомнили, что основная часть произведений искусства, украденных для планируемого музея мировой культуры Адольфа Гитлера, была найдена в соляных шахтах в Австрии, но Янтарную комнату нацисты могли успеть перевезти в Германию.





Напомним, знаменитый шедевр искусства XVIII века создан немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а затем подарен Петру I. В отделке преимущественно использовался янтарь – кабинет состоял из панелей, украшений и панно.Янтарная комната бесследно исчезла во время Второй мировой войны – в 1941 году немецкие войска похитили реликвию из Царскосельского дворца и вывезли в Кенигсберг. После отступления нацисткой Германии весной 1945-го комната пропала. Ее стоимость оценивается в 255 миллионов долларов.