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Самые успешные фильмы XXI века

Фото: кадр из фильма "Вий 3D"
Начиная с 2000-х годов отечественный кинематограф существенно изменился. Режиссеры снимали современные приключенческие киноленты, экранизировали произведения классиков и современных писателей, а также обращали свой взор к совершенно новым сюжетам. Какие картины XXI века имели наибольший успех в прокате и почему?
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Рейтинг телеканала "Мир 24" составлен на основании данных мирового проката. Так, наиболее прибыльным для создателей  стал "Сталинград" Федора Бондарчука. Военная драма, посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны, собрала более  68 миллионов долларов.

На втором месте – так называемый сиквел-ремейк Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение". Зрителям пришлись по вкусу такие удачные приемы как появление любимых героев в кадре, а также новые и неожиданные моменты в до боли знакомом сюжете. Интересно, что роль Нади-младшей изначально была предложена Миле Йовович, но голливудская дива с украинскими корнями вежливо отказалась. В результате на главную роль была определена Елизавета Боярская, которая в паре с Консантином Хабенским прекрасно справилась с поставленными задачами. Старания съемочной группы не прошли даром – картина Бекмамбетова собрала в прокате 55,5 миллионов долларов. Однако критики и сегодня не устают замечать: с фильмом Рязанова сиквел Бекмабетова не достоин даже сравниться.

Подобно недавно вышедшему в прокат "Викингу" Кравчука, кинолента Олега Степченко "Вий 3D" привлекла внимание зрителей задолго до выхода на экраны. И не мудрено  – ведь ее снимали более 8 лет. Несмотря на не очень хорошие отзывы критиков (оценка 5, 7 из 10 возможных), новая экранизация повести Гоголя стала самым кассовым фильмом в отечественном прокате за 2014 год.

На четвертом месте – собравший более 39 миллионов долларов фильм Андрея Кравчука "Адмиралъ". История главнокомандующего Русской армией Александра Васильевича Колчака издавна интересует как матерых историков, так и рядовых обывателей. Безусловно, успех картине обеспечил не только блестящий сценарий и слаженная работа съемочной группы, но и удачный выбор актера на главную роль. Константин Хабенский как нельзя удачно вписался в образ истинного героя.

Тимур Бекмамбетов попал в пятерку лидеров дважды. Третья часть его новогодней комедии "Елки"  собрала в прокате более 38 миллионов долларов, а также получила неплохие отзывы от критиков. Киноповествование о "Бумеранге добра" стало одним из самых успешных в отечественном прокате.

Автор: Андрей Петрунян23 января 2017, 15:52

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