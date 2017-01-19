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Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами

Фото: пресс-служба
Эксперты метапоисковой системы по предложениям жилья для отдыха HomeToGo провели анализ цен на популярных горнолыжных курортах России и Европы в феврале-апреле 2017 года. Они сравнили цены за ночь на четырех человек по более чем 265 тысячам предложений жилья для отдыха на 20 популярных горнолыжных направлениях в России и Европе.
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Цены на популярных горнолыжных курортах

Февраль, март и апрель остаются любимыми месяцами для тех, кто ценит хорошие трассы с большим количеством снега, приятную погоду, более низкие цены и меньшее количество народа по сравнению с новогодним периодом. В 2017 году швейцарские, французские и австрийские горнолыжные курорты все еще остаются самыми дорогими в Европе.

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Самые высокие цены были зафиксированы в швейцарском Церматте, где средняя стоимость ночлега составит здесь 39 500 рублей (за ночь при размещении на четверых). Следующими по уровню цен альпийскими курортами являются французский Куршевель и австрийский Лех.

Фото: пресс-служба

Тем, что ищет более бюджетные варианты для поездки, стоит обратить внимание на Сочи, а также Словакию, Польшу, Болгарию и Румынию. Дешевле всего будет отдохнуть на болгарских лыжных курортах Банско, Пампорово и Боровец. Средняя цена за ночь в Банско составляет всего 5737 рублей, сообщает HomeToGo.

Значительные различия в ценах между самым дорогим и самым дешевым горнолыжными курортами хорошо видны и на других примерах. Эксперты сравнили, сколько стоит бутылочка кока-колы в ресторанах на самых популярных курортах. Инфографика со средними ценами на напиток дает представление и об остальном распределении цен на этих горнолыжных курортах.

Фото: пресс-служба

Когда лучше ехать?

Традиционно горнолыжный сезон длится с декабря по начало апреля, при этом февраль и март считаются лучшими месяцами для катания на лыжах. Приведенные ниже графики показывают распределение цен на Альпийских курортах и курортах Восточной Европы и России в рассматриваемый период.

Фото: пресс-служба

Февраль является самым дорогим месяцем, а в марте цены значительно снижаются. Конец марта и начало апреля – самое выгодное время для отдыха, но необходимо учитывать прогноз погоды и количество снега в горах.

Автор: Людмила Фоканова19 января 2017, 15:45

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