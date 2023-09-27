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Среда 27 сентября

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Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах
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Красочные иллюстрации в книгах привлекают внимание, однако могут быть непристойными. Как понять, что в руки ребенка попала книга для взрослых?

Азиатская культура вызывает обширный интерес у российских школьников и даже дошколят. Некоторые предпочитают смотреть мультфильмы в жанре "аниме", в то время как другие увлечены литературой — книжными комиксами.

Захватывающие сюжеты и яркие иллюстрации побуждают детей снова и снова посвящать время затейливым страницам. При этом не всякое чтиво безобидно. Некоторые материалы восточного производства предназначены только для взрослых.

Где искать подвох в азиатских комиксах, объяснил телеканал "360". Как правило, о нем сигнализирует возрастной ценз. Если на обложке есть отметка 18+, значит, ребенку такое читать не нужно. История может быть посвящена недетской теме, а ее герои, вероятно, вовлечены в процессы, неприемлемые для несовершеннолетних.

Отметим, что опасность такого рода касается разнообразной литературы — не только азиатские комиксы стоит проверять. Например, как передает "Царьград", в книгах могут содержаться недостоверная информация и запутанные сведения.

Тем временем RT пишет о подорожании школьных учебников. Проблему ценообразования пытаются разрешить на уровне правительства — заявлено о принятых мерах.

27 сентября 2023, 04:08
Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев

Элисон Табита весьма привлекательна сама по себе.
Однако она обожает перевоплощаться.
К примеру, Элисон примерила образ Чудо-женщины.
Элисон много времени тратит на подготовку, зато результат получается просто фантастическим.
Девушка покорила Сеть своими перевоплощениями.
Элисон отрабатывает и мужские образы.
Элисон тщательно прорабатывает каждую деталь ради потрясающего результата.
Пока Элисон удовлетворяется лишь селфи.
Но девушка готова и к настоящим фотосессиям благодаря таланту и трудолюбию.
Джек Воробей особенно удался миловидной девушке.
А уж в роли Лары Крофт Элисон просто неузнаваема.
Иногда Элисон, по ее словам, одевается как взрослая, и у нее есть любимый человек, который одобряет увлечение Элисон.

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