Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку

Киркоров публично поскандалил с Певцовым Тесты Егор Крид стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку "Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюсДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровениемХромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Лента новостей

Суббота 30 мая

18:12Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку 15:45Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 12:36Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день 07:50Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы 17:08Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 15:18"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни 13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? 00:27Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 14:15Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку

Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку
442

В этой подборке – 10 детских изданий, которые не займут много места, но подарят массу впечатлений.

Майские праздники и летние каникулы — сезон путешествий! Но, собирая чемоданы, не забудьте про книжки! Особенно такие, которые можно взять с собой куда угодно. Это книжки-игрушки с окошками и задвижками, мини-букварь, детективы, приключения и истории, которые можно перечитывать бесконечно. Эти книги поместятся в самую компактную сумочку, скрасят долгую дорогу и помогут весело и с пользой провести время в поездке, самолете или в очереди. Берите с собой — и путешествие начнется с первой страницы!

Книжка в ладошку. Транспорт. Pop-up панорамка

Фото: "Эксмо"

Название этой книги — не фигура речи. Издание действительно помещается в ладошке. Но несмотря на крошечный размер, внутри скрывается целый мир! Перед малышом открываются объемные pop-up панорамы: машинки, самолеты, поезда, даже дом на колесах! Каждый вид транспорта можно рассмотреть и играть с подвижными деталями — двигать, крутить, открывать. Яркие иллюстрации и интересные факты превратят чтение в увлекательное приключение, а компактный формат сделает книгу идеальным попутчиком юного читателя.

Надежда Жукова — Букварь (мини)

Фото: "Эксмо"

Знаменитый «Букварь» Надежды Жуковой в мини-формате! Теперь любимую методику, по которой научились читать миллионы детей, можно брать с собой в дорогу. Книга удобно помещается в сумку или детский рюкзак, а ее содержание осталось неизменным: проверенная прогрессивная система обучения чтению, сочетающая грамоту с профилактикой ошибок при письме. Доступные, понятные задания, которые приносят детям радость и удовольствие от первых прочитанных слов, удобно брать в дорогу, чтобы не расставаться со знаниями ни на секунду.

Загляни в окошко! Формы и цвета

Фото: "Эксмо"

Сегодня на кухне случился переполох: вишенки сбежали с мороженого, колбаса исчезла с пиццы, сосиска таинственно покинула хот-дог. Что происходит? Малышу предстоит открывать фигурные окошки, чтобы разобраться в этом вкусном беспорядке и заодно выучить цвета и формы. Яркие картинки, забавные персонажи и безопасные скругленные углы идеально подходят для первого знакомства с фигурами, развивают мелкую моторику и внимание. А компактный формат позволяет держать ее в маленьких ручках и легко брать в дорогу.

Валентин Постников — Карандаш и Самоделкин в Стране пирамид (ил. Ю. Якунина)

Фото: "Эксмо"

Приключения маленьких волшебников Карандаша и Самоделкина теперь в удобном компактном формате! Идеально для тех, кто собирает чемодан на майские праздники. В этой книжке — жаркий Египет, таинственные пирамиды, сокровища фараонов и коварные разбойники Буль-Буль и Дырка, которые снова строят козни. Но путь к богатству лежит через комнаты-ловушки, из которых еще никому не удавалось выбраться… Книга занимает минимум места, но дарит максимум приключений — отличный вариант для чтения в поезде или самолете.

Т. З. Лейтон — Академия Чемпионов. Путь к мечте, 12+

Фото: "Эксмо"

Лео вырос в маленьком городке и никогда не видел океана, но у него есть огромная мечта — стать футболистом. Случайно его замечает скаут легендарного клуба английской Премьер-лиги, и вот Лео уже в эпицентре настоящей спортивной битвы. 200 лучших юных футболистов мира, 11 заветных мест, строгие тренеры, жесткая конкуренция и сомнения в своих силах. В этой книге есть все — спортивный драйв, запредельные эмоции, соревновательный дух и радость побед. Эта книга не оставит никого равнодушным, даже если вам не близок футбол, а удобный формат позволит взять ее в любую поездку, чтобы не расставаться с героем до последней страницы.

Цифры

Фото: "Эксмо"

Игра начинается прямо с обложки — там уже ждет первая подвижная деталь! Эта компактная книжка-игрушка знакомит малыша с цифрами самым веселым способом. Сколько собачек на картинке? А птичек? Давайте посчитаем и поиграем! Красочные иллюстрации, подвижные элементы и милые герои сделают процесс обучения невероятно увлекательным. Книга сделана из толстого прочного картона с безопасными скругленными углами — все, чтобы маленькие ручки могли ее листать самостоятельно. Идеальный способ занять малыша в поездке и потренировать пальчики с пользой!

Сент-Экзюпери А.Д. — Маленький принц

Фото: "Эксмо"

Маленький формат — большая мудрость! Трогательная, добрая и философская сказка, которую нужно прочитать каждому. Эту книгу удобно взять с собой куда угодно: она поместится в карман куртки, в мамину сумочку или даже в косметичку. При этом внутри — полный текст знаменитого произведения с авторскими рисунками Экзюпери. «Маленький принц» — та самая книга, которая будет сопровождать вас всю жизнь, каждый раз раскрываясь по-новому.

Светлана Кривошлыкова — Загадка секретной комнаты (#3)

Фото: "Эксмо"

Трое друзей — Илья, Кира и Сашка — расследуют загадку, скрытую за старинными стенами их школы-пансиона. Во время ремонта рабочие находят тайный проход в секретную комнату. Что там? Настоящая алхимическая лаборатория? А может быть, нечто более опасное? Книга небольшого формата с динамичным сюжетом и крупным шрифтом легко поместится в рюкзак, чтобы приключения всегда были под рукой.

Каждая история в серии закончена, поэтому можно начинать знакомство с любого тома.

Смотрим, играем, запоминаем! В океане

Фото: "Эксмо"

Развивающая книжка с задвижками, которая превращает дорогу в увлекательную игру. Малыш отправится в подводное путешествие, познакомится с морскими обитателями и узнает первые интересные факты об океане. Яркие картинки, простые тексты и главное — подвижные элементы, которые можно двигать, открывать и закрывать. Игра начинается прямо с обложки, а внутри — масса сюрпризов.

Книга сделана из толстого прочного картона с безопасными скругленными углами. Развиваем мелкую моторику, внимание и воображение — и все это с удовольствием и в любом месте.

Кот Басик. Пернатый переполох. 4 сезон

Фото: "Эксмо"

Герои любимого мультсериала «Кот Басик» теперь в книжном формате, и эта книга невероятно удобна для путешествий — легкая, компактная, она легко помещается в сумку или детский рюкзачок. В этом томе пернатый хулиган Лютик то снимается в фильме про динозавров, то судит хоккейный матч, то берет на абордаж холодильник! Спасать продукты приходится Басику и его друзьям.

Тринадцать коротких веселых историй о дружбе, шалостях и взаимовыручке. Яркие цветные картинки на каждой странице, крупный шрифт — все, чтобы ребенок в дороге не заскучал.

Шоу-бизнес в Telegram

30 мая 2026, 18:12
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив

Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

По теме

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив

5 книг о секретах, которые хранит семейный архив
Семейный архив – это не только общие фотографии и счастливые воспоминания. В каждой семье есть секреты, недоговоренности и решения, о которых все ее представители предпочли бы забыть. В этой подборке романов от книжного сервиса Литрес – 5 мощных историй о семейных отношениях и "скелетах в шкафу". «Тата», Валери ПерренЛихо закрученный сюжет романа французской писательницы Валери Перрен посвящен семейным тайнам, которые лежат в «сундуках» до поры до времени.

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге
Северная столица всегда славилась своими мрачными легендами, но новые подробности из жизни города заставляют кровь стынуть в жилах. Санкт-Петербург — красивейший город мира, который никого не оставляет равнодушным.

Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы

Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы
Все романы очень разные, но точно понравятся тем, кто любит не просто следить за саспенсом, но и размышлять о человеческих достоинствах и пороках. В хорошем детективе всегда есть не только загадка и запутанный сюжет, но и глубокий психологизм.

Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого

Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого
Время нелинейно, а прошлое всегда влияет на настоящее. Об этом размышляют многие писатели, пытающиеся постичь природу человеческой памяти. Почему в воспоминаниях все часто кажется прекраснее, чем было на самом деле? Часто ли память нас обманывает? И можно ли избавиться от груза былых травм и обид? Ответ на эти и многие другие вопросы ищите в романах, которые мы выбрали для вас вместе с книжным сервисом Литрес.

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам
Здесь есть все – отважные истории о настоящих героях, вдохновляющие рассказы о великих женщинах, захватывающие детективы и трогательные повести о дружбе. Скоро праздники, и перед многими родителями встает вопрос: что подарить ребенку, чтобы порадовать и удивить? Ответ прост: подарите ему новое приключение! Ведь каждая хорошая книга — это билет в удивительный мир, где можно стать детективом, спасти друга или отправиться в путешествие сквозь время.

Выбор читателей

29/05Птн"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 29/05ПтнСкрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 29/05ПтнСлезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 29/05Птн92% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 29/05ПтнОтказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 29/05Птн"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни