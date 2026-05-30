Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку

В этой подборке – 10 детских изданий, которые не займут много места, но подарят массу впечатлений.

Майские праздники и летние каникулы — сезон путешествий! Но, собирая чемоданы, не забудьте про книжки! Особенно такие, которые можно взять с собой куда угодно. Это книжки-игрушки с окошками и задвижками, мини-букварь, детективы, приключения и истории, которые можно перечитывать бесконечно. Эти книги поместятся в самую компактную сумочку, скрасят долгую дорогу и помогут весело и с пользой провести время в поездке, самолете или в очереди. Берите с собой — и путешествие начнется с первой страницы!

Книжка в ладошку. Транспорт. Pop-up панорамка

Название этой книги — не фигура речи. Издание действительно помещается в ладошке. Но несмотря на крошечный размер, внутри скрывается целый мир! Перед малышом открываются объемные pop-up панорамы: машинки, самолеты, поезда, даже дом на колесах! Каждый вид транспорта можно рассмотреть и играть с подвижными деталями — двигать, крутить, открывать. Яркие иллюстрации и интересные факты превратят чтение в увлекательное приключение, а компактный формат сделает книгу идеальным попутчиком юного читателя.

Надежда Жукова — Букварь (мини)

Знаменитый «Букварь» Надежды Жуковой в мини-формате! Теперь любимую методику, по которой научились читать миллионы детей, можно брать с собой в дорогу. Книга удобно помещается в сумку или детский рюкзак, а ее содержание осталось неизменным: проверенная прогрессивная система обучения чтению, сочетающая грамоту с профилактикой ошибок при письме. Доступные, понятные задания, которые приносят детям радость и удовольствие от первых прочитанных слов, удобно брать в дорогу, чтобы не расставаться со знаниями ни на секунду.

Загляни в окошко! Формы и цвета

Сегодня на кухне случился переполох: вишенки сбежали с мороженого, колбаса исчезла с пиццы, сосиска таинственно покинула хот-дог. Что происходит? Малышу предстоит открывать фигурные окошки, чтобы разобраться в этом вкусном беспорядке и заодно выучить цвета и формы. Яркие картинки, забавные персонажи и безопасные скругленные углы идеально подходят для первого знакомства с фигурами, развивают мелкую моторику и внимание. А компактный формат позволяет держать ее в маленьких ручках и легко брать в дорогу.

Валентин Постников — Карандаш и Самоделкин в Стране пирамид (ил. Ю. Якунина)



Приключения маленьких волшебников Карандаша и Самоделкина теперь в удобном компактном формате! Идеально для тех, кто собирает чемодан на майские праздники. В этой книжке — жаркий Египет, таинственные пирамиды, сокровища фараонов и коварные разбойники Буль-Буль и Дырка, которые снова строят козни. Но путь к богатству лежит через комнаты-ловушки, из которых еще никому не удавалось выбраться… Книга занимает минимум места, но дарит максимум приключений — отличный вариант для чтения в поезде или самолете.

Т. З. Лейтон — Академия Чемпионов. Путь к мечте, 12+

Лео вырос в маленьком городке и никогда не видел океана, но у него есть огромная мечта — стать футболистом. Случайно его замечает скаут легендарного клуба английской Премьер-лиги, и вот Лео уже в эпицентре настоящей спортивной битвы. 200 лучших юных футболистов мира, 11 заветных мест, строгие тренеры, жесткая конкуренция и сомнения в своих силах. В этой книге есть все — спортивный драйв, запредельные эмоции, соревновательный дух и радость побед. Эта книга не оставит никого равнодушным, даже если вам не близок футбол, а удобный формат позволит взять ее в любую поездку, чтобы не расставаться с героем до последней страницы.

Цифры



Игра начинается прямо с обложки — там уже ждет первая подвижная деталь! Эта компактная книжка-игрушка знакомит малыша с цифрами самым веселым способом. Сколько собачек на картинке? А птичек? Давайте посчитаем и поиграем! Красочные иллюстрации, подвижные элементы и милые герои сделают процесс обучения невероятно увлекательным. Книга сделана из толстого прочного картона с безопасными скругленными углами — все, чтобы маленькие ручки могли ее листать самостоятельно. Идеальный способ занять малыша в поездке и потренировать пальчики с пользой!

Сент-Экзюпери А.Д. — Маленький принц



Маленький формат — большая мудрость! Трогательная, добрая и философская сказка, которую нужно прочитать каждому. Эту книгу удобно взять с собой куда угодно: она поместится в карман куртки, в мамину сумочку или даже в косметичку. При этом внутри — полный текст знаменитого произведения с авторскими рисунками Экзюпери. «Маленький принц» — та самая книга, которая будет сопровождать вас всю жизнь, каждый раз раскрываясь по-новому.

Светлана Кривошлыкова — Загадка секретной комнаты (#3)



Трое друзей — Илья, Кира и Сашка — расследуют загадку, скрытую за старинными стенами их школы-пансиона. Во время ремонта рабочие находят тайный проход в секретную комнату. Что там? Настоящая алхимическая лаборатория? А может быть, нечто более опасное? Книга небольшого формата с динамичным сюжетом и крупным шрифтом легко поместится в рюкзак, чтобы приключения всегда были под рукой.

Каждая история в серии закончена, поэтому можно начинать знакомство с любого тома.

Смотрим, играем, запоминаем! В океане



Развивающая книжка с задвижками, которая превращает дорогу в увлекательную игру. Малыш отправится в подводное путешествие, познакомится с морскими обитателями и узнает первые интересные факты об океане. Яркие картинки, простые тексты и главное — подвижные элементы, которые можно двигать, открывать и закрывать. Игра начинается прямо с обложки, а внутри — масса сюрпризов.

Книга сделана из толстого прочного картона с безопасными скругленными углами. Развиваем мелкую моторику, внимание и воображение — и все это с удовольствием и в любом месте.

Кот Басик. Пернатый переполох. 4 сезон



Герои любимого мультсериала «Кот Басик» теперь в книжном формате, и эта книга невероятно удобна для путешествий — легкая, компактная, она легко помещается в сумку или детский рюкзачок. В этом томе пернатый хулиган Лютик то снимается в фильме про динозавров, то судит хоккейный матч, то берет на абордаж холодильник! Спасать продукты приходится Басику и его друзьям.

Тринадцать коротких веселых историй о дружбе, шалостях и взаимовыручке. Яркие цветные картинки на каждой странице, крупный шрифт — все, чтобы ребенок в дороге не заскучал.