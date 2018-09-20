4 важных книги для подростков

Подростковый возраст – один из самых сложных жизненных периодов. Подросток больше не ребенок, но еще и не взрослый, хотя уже сталкивается с решением серьезных проблемам. Иногда кажется, что никто его не понимает. Своими проблемами хочется с кем-то поделиться, а еще хочется перестать чувствовать себя одиноким. Узнать, что кто-то чувствует то же самое, помогут четыре современных романа в жанре Young Adult.

Бетти Смит "Дерево растет в Бруклине"



1910-е годы. Фрэнси Нолан вместе со своей семьей живет в бедном районе Бруклина. Ее отец работает поющим официантом, но пропивает почти всю зарплату. Мать вынуждена мыть полы, ведь у нее нет образования. А Фрэнси со своим младшим братом собирают мусор по улицам, чтобы продать его старьевщику. Безденежье и голод – вот из чего состоит детство девочки. Но у Фрэнси есть библиотечные книги. Каждую субботу, забравшись на пожарную лестницу и расположившись на балкончике в тени дерева, Фрэнси читает, а ее воображение помогает ей с уверенностью смотреть в будущее. И как знать, возможно, Фрэнси удастся превратить свои грандиозные мечты в реальность, как это сделала сама Бетти Смит, став драматургом и писательницей. Этот полный надежды и веры в свои силы роман вышел в 1943 году и популярен в США по сей день.

Подростку нужно посоветовать прочитать эту книгу, если: он чувствует, что мир несправедлив, надежды нет, а жизнь унылая и тусклая. Если он совершенно не знает, что делать, кем стать и как найти себя в этом огромном мире.





Элис Сиболд "Счастливая"



8 мая 1981 года девятнадцатилетняя Элис возвращалась с вечеринки в студенческое общежитие. В парке на нее напал незнакомец, приставил нож к ее горлу и заставил раздеться. Элис выжила, но ее душа распалась на мелкие кусочки. Быть жертвой сексуального насилия – это клеймо. Однако Элис решила идти до конца, она заручилась поддержкой родителей, вернулась в университет, опознала насильника и выиграла свое дело в суде. После Элис почти двадцать лет не могла найти в себе силы, чтобы вновь почувствовать искреннее счастье. "Счастливая" – это автобиографический роман, попытка автора помочь всем жертвам сексуального насилия быть понятыми и принятыми обществом. Это важная книга, показывающая чувства человека, пережившего насилие, и дающая понять, как ему можно помочь.

Подростку нужно посоветовать прочитать эту книгу, если: он, либо кто-то из его близких, друзей, знакомых пережил сексуальное насилие. Важно помнить, что книга не излечит полностью, необходима работа над травмой совместно с психотерапевтом.





Сюзанна Кейсен "Прерванная жизнь"

В восемнадцать лет Сюзанна приняла почти пятьдесят таблеток аспирина и как ни в чем не бывало пошла в магазин за продуктами. Девушку удалось спасти. Ей промыли желудок и отправили на принудительное лечение в лучшую психиатрическую больницу США МакЛин. Почти два года девушка находилась взаперти, испытывала на себе пристальный взгляд медсестер и вечные проверки, принимала лекарства, ходила на бессмысленную терапию, ела пластиковыми столовыми приборами и смотрела сквозь решетки на окнах. Сюзанне повезло, врачи ее выписали. Но она никак не могла понять, как с ней могло произойти подобное. И она написала искреннюю автобиографическую историю. Этот роман стал культовым в начале 70-х годов, продолжив традицию правдивых описаний будней психбольницы вслед за "Над кукушкиным гнездом" Кена Кизи. Безумие — какое оно? И есть ли от него спасение? На эти вопросы пытается ответить Сюзанна, и у нее это весьма здраво получается.

Подростку нужно посоветовать прочитать эту книгу, если: он чувствует себя одиноким и думает, что никто не сможет его понять. Важно: книга не излечит от депрессии или других психических расстройств. Для этого необходимо обратиться к психиатру. Медицина сейчас ушла вперед, она не сравнится с лечением в 60-х.





Заппиа Ф. "Элиза и ее монстры"

Элиза Мерк – школьный изгой. Она носит толстовки с капюшоном, не желает ни с кем встречаться взглядом и просто хочет пережить выпускной класс. Но у Элизы есть увлечение, ради которого она живет. Девушка является создателем суперпопулярного сетевого комикса "Море чудовищ". У нее миллионы фанатов, от которых она скрывает свое настоящее имя, прячась за ником ЛедиСозвездие. Родители ее не понимают и хотят чтобы она меньше проводила времени за компьютером. Но как это возможно, ведь это весь ее мир? Однако всё резко меняется, когда в ее класс приходит новичок Уоллес Уорлэнд. Симпатичный парень пишет фанфики на "Море чудовищ". Это первый фанат Элизы, которого она видит вживую. И кажется, она готова подружиться. Но сможет ли Элиза признаться Уоллесу, кто она такая на самом деле?

Подростку нужно посоветовать прочитать эту книгу, если: все его друзья сидят в интернете, и он даже не видел их вживую. А еще, если он хочет посвятить любимому делу всю свою жизнь, но не ощущает поддержки.

В обзоре упомянуты книги издательства Like Book