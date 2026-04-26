5 книг о секретах, которые хранит семейный архив

Семейный архив – это не только общие фотографии и счастливые воспоминания. В каждой семье есть секреты, недоговоренности и решения, о которых все ее представители предпочли бы забыть. В этой подборке романов от книжного сервиса Литрес – 5 мощных историй о семейных отношениях и "скелетах в шкафу".

«Тата», Валери Перрен

Лихо закрученный сюжет романа французской писательницы Валери Перрен посвящен семейным тайнам, которые лежат в «сундуках» до поры до времени. Когда секреты раскрываются, рушится привычная картина мира — так произошло и с Аньес, узнавшей о смерти своей любимой тети Коллет. Звонок полицейского застал Аньес врасплох, потому что тетю похоронили еще 3 года назад. Почему кто-то снова решил объявить о ее кончине? Героиня отправляется в родной городок в Бургундии, чтобы разобраться в этой странной ситуации.

Ключ к разгадке — диктофонные записи, оставленные тетей вместо завещания. Это аудио-дневник, в котором Колетт была предельно откровенна на протяжении многих лет. Голос из прошлого делится рутинными событиями, судьбоносными решениями и тяжелыми эмоциональными переживаниями. Слушая одну запись за другой Аньес понимает, что ничего не знала ни о своей тетушке, ни о семье в целом. Это открытие меняет и ее собственную картину мира. Чем дальше она продвигается, тем очевиднее становится: иногда в семейный архив попадают не только фото и трогательные письма, но и неудобные факты, о которых молчали годами.

«Двуликая правда», Евгения Державина

Лика исчезла из собственного дома без следа. Ее мужа осудили за убийство, хотя тело так и не нашли. Мать Лики продолжает верить, что дочь жива, а прошлое семьи до сих пор вызывает множество вопросов без ответов.

Все это произошло 9 лет назад, но журналист Марк Асимов берется за расследование нераскрытого дела из финансовой нужды — он хочет написать сенсационный материал и подзаработать. Более того, Марк когда-то был влюблен в пропавшую, так что это личная для него история. Герой начинает раскапывать детали, которые изначально показались полиции незначительными. Несовпадение показаний, странные поступки, неубедительные рассказы членов семьи Лики… Марк понимает, что все здесь недоговаривают и что-то скрывают. Но главное, он разворошил улей и подверг себя серьезной опасности, попытавшись пролить свет на эту давнюю историю. Некоторым делам лучше оставаться нераскрытыми, потому что истина может стоить слишком дорого.

«Лисье золото», Татьяна Корсакова

В этом романе digital-автор Литрес Татьяна Корсакова исследует тему поддержания безупречной семейной репутации и усилий, которые стоят за поддержанием идеальной картинки. После смерти Луки Славинского, человека, который долгие годы держал под контролем деньги, связи и общий порядок в семействе, все начинает рушиться. Оглашение завещания только усиливает напряжение — многочисленные условия и ограничения провоцируют конфликты между родственниками.

К тому же, на наследство усопшего претендует внезапно появившаяся дальняя родственница, чье сомнительное прошлое вызывает у Славинских массу вопросов. Ну и вишенка на торте — исчезновение из «родового гнезда» главной реликвии, золотого черепа лисы, который якобы приносил удачу. Разумеется, наследники подозревают в краже друг друга, и это становится завязкой увлекательной детективной истории, ведь ровное родство далеко не всегда становится гарантией любви и дружбы.

«А затем она исчезла», Клэр Дуглас

В этом психологическом триллере Клэр Дуглас также поднимает темы прошлого и семейных тайн, которые внезапно всплывают и отправляют жизнь героев в настоящем. В 1994 году шестнадцатилетняя Флора Пауэлл пропала без следа, оставив после себя лишь окровавленную блузку. Дело быстро зашло в тупик и со временем превратилось в одну из тех историй, о которых жители тихого провинциального города предпочитают не вспоминать.

Спустя двадцать пять лет в семье Пауэлл происходит другая беда: младшая сестра Флоры, Хизер, совершает жестокое двойное убийство. Этот эпизод вновь привлекает внимание к старому делу и запускает цепочку событий, которая заставляет по-новому взглянуть на исчезновение. Журналистка Джессика решает провести собственное расследование — и не только ради громкого материала, а потому что когда-то дружила с Хизер. Джессика уверена, что причины обеих трагедий нужно искать в окружении сестер. В маленьком городке, где все друг друга знают, но никто не хочет говорить, выведать правду оказывается не так-то просто…

«Все, чего я не сказала», Селеста Инг

Пронзительный роман Селесты Инг, автора бестселлера «И повсюду тлеют пожары», — психологическая драма о завышенных ожиданиях и неизбежном разочаровании. Родители Лидии Ли всегда жили с ощущением инаковости. Отец переживал из-за китайской фамилии, столь «неуместной» в провинциальном Огайо, и старался не выделяться. Мать, наоборот, считала себя особенной, исключительной. Все надежды были на Лидию — красивую и талантливую девочку, которая должна была воплотить несбывшиеся мечты мамы и папы. Она прилежно учится, становится врачом, переезжает в большой город… Но что супруги Ли будут делать, когда узнают, что Лидия погибла? И их мир рухнул.

Инг выстраивает повествование через возвращение в прошлое, слой за слоем обнажая уязвимость героев. Она показывает, как выстраивались отношения Лидии с родителями, сколько боли и обид скрывали все представители семьи Ли, как многое не успели сказать друг другу. Это и история невосполнимой утраты, и рефлексия на тему скоротечности бытия и отсутствия каких-либо гарантий — даже если изначальный план на жизнь казался идеально продуманным и надежным.

26 апреля 2026, 18:22
Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге

Город белых ночей и темных тайн: 5 книг о мистическом Петербурге
Северная столица всегда славилась своими мрачными легендами, но новые подробности из жизни города заставляют кровь стынуть в жилах. Санкт-Петербург — красивейший город мира, который никого не оставляет равнодушным.

Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы
Все романы очень разные, но точно понравятся тем, кто любит не просто следить за саспенсом, но и размышлять о человеческих достоинствах и пороках. В хорошем детективе всегда есть не только загадка и запутанный сюжет, но и глубокий психологизм.

Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого
Время нелинейно, а прошлое всегда влияет на настоящее. Об этом размышляют многие писатели, пытающиеся постичь природу человеческой памяти. Почему в воспоминаниях все часто кажется прекраснее, чем было на самом деле? Часто ли память нас обманывает? И можно ли избавиться от груза былых травм и обид? Ответ на эти и многие другие вопросы ищите в романах, которые мы выбрали для вас вместе с книжным сервисом Литрес.

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам
Здесь есть все – отважные истории о настоящих героях, вдохновляющие рассказы о великих женщинах, захватывающие детективы и трогательные повести о дружбе. Скоро праздники, и перед многими родителями встает вопрос: что подарить ребенку, чтобы порадовать и удивить? Ответ прост: подарите ему новое приключение! Ведь каждая хорошая книга — это билет в удивительный мир, где можно стать детективом, спасти друга или отправиться в путешествие сквозь время.

Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности
Эта подборка от книжного сервиса Литрес объединяет пять современных романов, написанных в духе новой искренности – честной и глубоко личной прозы. Герои этих историй не боятся близости, они показывают уязвимость и не скрывают эмоций.

