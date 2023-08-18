54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Четверг 17 августа

00:08"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге 23:08На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка 22:27Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника 21:51Почему опасно занижать стоимость квартиры 21:43Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда 21:21Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 20:50"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом 20:07"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой 19:29Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!" 18:14Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем 17:21Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи 16:40"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег 15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение 21:39"Как сектант": россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле 20:49Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 20:49Российскую туристку искусали клопы в пятизвездочном отеле Турции 19:54Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 19:22Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке 19:15"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 18:06"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 17:21"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16:54"Хочет денег": зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики 16:27"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 15:43Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я 15:04Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности 14:55Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака 13:30В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа 11:31Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 09:53Пилот самолета южноамериканской авиакомпании умер во время рейса 09:07Синоптик рассказал о начале "ростовского лета" в Москве 06:05Необходимость или психологическое расстройство – где грань? 04:17В Хибинах рысь вышла к людям и попала на видео 02:39"Летние" продукты, которые навредят вашему рту 00:15Как подготовить организм к осени 23:45Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой 22:25"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу 22:04Психолог рассказала об особенностях детского блогинга 20:32В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора 19:20Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге

"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге
71
Анастасия Кузина

Анастасия Кузина

 Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис”, куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.

Законченная трилогия, которую прямо сейчас можно брать и читать от корки до корки!

Уверена, что многие любят читать уже законченные циклы, дабы не ждать годами выхода новой части. И сегодня я готова порекомендовать вам цикл "Египетские хроники" от Мары Вульф.

Он состоит из трех книг:

— "Скипетр света",

— "Кольцо огня",

— "Корона пепла".

Три реликвии, которые нужно отыскать, чтобы спасти затонувшую Атлантиду. И такое под силу только Нефертари — лучшей охотнице за сокровищами. История начинается с того, что Азраэль — ангел смерти — нанимает Нефертари для поиска первой реликвии. Она могла бы отказаться, но ее любимый брат тяжело болен, а ангел смерти пообещал ей помочь спасти Малакая.

Вместе с Азраэлем и другими богами Нефертари будет попадать в такие передряги, которые раньше ей и не снились. Но боги пойдут на все, чтобы вернуть свой дом, ведь они ждали этого тысячи лет. Вот только чувства и желания Нефертари в этой нечестной сделке совсем не учитываются.

Страсти будут накаляться с каждой новой книгой, враги станут друзьями, а те, кому доверяли больше всего, начнут предавать.

Здесь египетская мифология переплетается с исламскими традициями, и все это искусно приправлено легендами и преданиями из разных культур!

Этот мир затягивает, в него погружаешься с головой — огромное количество прорисованных локаций, море тайн и любовь!

18 августа 2023, 00:08
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери

Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери
Актриса Екатерина Волкова разместила забавный ролик о литературе на лето. Звездная мама делится в телеграм-канале развлекательным контентом.

"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября

"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября
Ежегодно педагоги уносят домой охапки цветов, когда отмечают День Знаний. Дарить букеты не воспрещается, но есть более рациональный вариант подарка – книга. Розы и хризантемы разлетаются в канун учебного года как горячие пирожки.

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман
Теперь ясно, как развлекается знаменитость. Светлана Бондарчук предлагает повторить за ней. Вдали от публики звезды шоу-бизнеса многое скрывают от лишних глаз.

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии
Немецкий журналист Франц Альт преобразовал интервью в книгу, где Далай-лама XIV отвечает на актуальные для всего мира вопросы. Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия, жестких законов капитализма и ядерного оружия.

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка
В литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленно поддерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаем почитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей. Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак, также известный как Иванушка-дурачок.

Выбор читателей

16/08СрдБолезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 16/08СрдНаталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 16/08Срд"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16/08СрдРодственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 17/08Чтв"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 16/08Срд"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото