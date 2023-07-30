"Рубиновый лес": Одно из самых атмосферных фэнтези, прочитанных за последнее время

Я очень люблю качественное фэнтези – люблю придуманные автором новые миры, необычных героев, магию, различных фантастических существ. И в этой книге все сошлось! Эта история увлекла меня буквально с первых страниц!



В придуманном Анастасией Гор мире "Рубинового леса" драконы соседствуют с людьми. Долгое время их отношения были нормальными, но однажды кто-то из людей отравил тысячу драконьих детенышей.



Молодому дракону Солярису приказано отомстить. Он должен погубить всего одного человека — новорожденную принцессу Рубин.

Но что-то пошло не так... Теперь Сол навеки связан с Руби нерушимыми узами и вынужден жить в заточении в замке короля.

Спустя семнадцать лет на континент приходит красный туман, который забирает людей целыми деревнями. Руби и Сол решают найти способ, чтобы остановить магию, не подозревая о том, что им придется искать ответы в своем прошлом.

Просто потрясающий, огромный и детально прорисованный мир получился у Анастасии! Столько героев, столько событий, тайн и секретов скрыто на страницах этой истории!

Динамичный сюжет и яркие локации не дадут вам скучать, тем более, что переживать придется практически за каждого героя. Здесь качественная и логичная любовная линия, что очень важно для хорошего фэнтези.

Если вы еще не читали "Рубиновый лес", сильно рекомендую!