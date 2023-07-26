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"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке

"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке
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Анастасия Кузина

Анастасия Кузина

 Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис”, куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.

Как вы относитесь к современной русской прозе? Я стараюсь следить за новинками, особенно от российских авторов, поэтому и не смогла пройти мимо "До февраля" Шамиля Идиатуллина. (18+)

Это психологический и детективный триллер о маньяке, которого очень долго не удавалось поймать.

История начинается с середины — на дворе 2001 год, провинциальный городок, осень. Местные власти решают возродить литературный журнал "Пламя". Копаясь в архивах, студентка Аня находит рукопись захватывающего триллера с детальными описаниями убийств. Аня выясняет, что пятнадцать лет назад такие убийства и правда происходили в их городке. Но откуда автор мог знать столько подробностей? Студентка начинает подозревать, что эту рукопись тогда в "Пламя" прислал сам маньяк, которого, к слову, так и не поймали.

Еще страшнее становится, когда убийства возобновляются...

Потрясающе прописанные персонажи, море крови, тревога, ожидание приближающейся беды и страх — это и есть триллер "До февраля".

Автор жестоко "убивает" важных персонажей, мастерски запутывает сюжет и погружает читателя в атмосферу мрачного, тревожного провинциального городка.

У автора прекрасный слог, читается роман буквально на одном дыхании. Идиатуллин умеет акцентировать внимание читателя на деталях. С особой тщательностью он рисует и психологические портреты героев.

Могу рекомендовать эту книгу интересующимся психологией убийц и маньяков, а также любителям мрачных, кровавых триллеров!

26 июля 2023, 08:19
Фото: www.litres.ru
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