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Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез"

Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез"
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Анастасия Кузина

Анастасия Кузина

 Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис”, куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.

Сегодня хочу рассказать вам про классный триллер, которые я дочитала только что!

Джон Маррс. Когда ты исчез. 18+

Эта книга, наверное, надолго останется у меня в памяти, потому что столько разных эмоций давно триллеры не вызывали.

Саймон и Кэтрин счастливы в браке. Они прожили вместе много лет, вместе вставали на ноги, вместе проходили через все трудности, родили троих детей и уже успели пережить настоящее горе. Кэтрин всегда знала, что ее муж сделает все, чтобы все члены семьи чувствовали себя в безопасности и были счастливы.

Но однажды Саймон просто исчезает. Поиски длятся неделю, месяц, год, но ничего — ни Саймона, ни даже его тела. Пропал без вести.

Кэтрин уверена, что муж не мог просто бросить их с детьми, а значит с ним произошла какая-то беда. Долгие годы ее мучил вопрос — что же случилось?

И вот, спустя 25 лет, ее муж возвращается, но Кэтрин не понравится то, что он расскажет!

Конечно же, мы будем биться над разгадкой на протяжении всего чтения и, конечно же, все тайны этой запутанной истории нам расскажут только в конце.

Повествование здесь ведется от лица мужа и жены; автор прыгает из прошлого в настоящее, раскрывая тем самым характеры героев и рассказывая о том, как каждый из них жил эти 25 лет.

От этой истории просто невозможно оторваться, и, если вы хотите пощекотать свои нервишки, то рекомендую этот триллер!

17 июля 2023, 06:02
Фото: www.litres.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

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