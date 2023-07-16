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Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива

Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива
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Дмитрий Журин

Дмитрий Журин

 Главный редактор, пожалуй, лучшей развлекательной интернет-газеты.

Детективный роман про сыщика, пытающегося предотвратить покушение на отправившегося в международный круиз наследника российского престола Николая Александровича "Дело наследника цесаревича", оказался именно тем, чего ждешь от такого описания. Чем именно? Читайте рецензию!

Детективная серия подобна чужой вечеринке. В том смысле, что приходить на нее лучше всего в середине, даже немного ближе к концу. Так вы гарантированно попадете в самую гущу событий и не будете тратить время на утомительную раскачку и завершение приготовлений.

Оставьте автора с его терпеливым — черточка за черточкой — выстраиванием характера главного героя. К моменту вашего с ним знакомства он успеет превратиться в стандартного Джеймса Бонда с парой милых отличительных особенностей. А если данный конкретный Джеймс Бонд вам понравится, то всегда можно будет вернуться к первым книгам и узнать, с чего же все начиналось.

Именно подобными соображениями руководствовался ваш покорный слуга, когда ему в руки попала восьмая по счету книга из проекта Литрес "Анонимус" (автор или коллектив авторов остаются анонимными до завершения цикла) под интригующим названием "Дело наследника цесаревича" с изображением сидящего в коляске рикши молодого Николая II (на момент съемки – еще просто Николая Александровича) с джентльменскими усиками.

Так что же под обложкой?

Старший следователь Следственного комитета Российской Федерации Орест Волин получает приказ от высшего руководства срочно выдвигаться во Францию, где ему предстоит каким-то образом принять участие в расследовании некоего запутанного убийства предпринимателя с русскими корнями. В полет с собой неутомимый Орест берет дневниковые записи Нестора Васильевича Загорского, своего в некотором роде коллеги, жившего в Российской империи на рубеже XIX и XX веков.

Стоит сразу оговориться, что после этого Орест Волин исчезает со страниц книги навсегда. Мы не узнаем, в чем загадочность убийства русского бизнесмена на итальяно-французской границе, удалось ли найти преступника, встретился ли герой с явно ждущей его в далекой стране дамой, не узнаем даже, благополучно ли он долетел.

Орест исчезает и ему на смену приходит Нестор Васильевич. И о том, что история излагается на основе его дневников, опять же, нам ничего не говорит. Авторский взгляд регулярно падает на вещи, герою попросту недоступные. Впрочем, динамике повествования это только на пользу.

Сама история подается своего рода вспышками. Скажем, из соображений строжайшей необходимости герой отправляется в воздушное путешествие в Китай на монгольфьере. Какому-нибудь Даниэлю Дефо одного этого бы хватило на увесистый том. Но мы на локации «воздушный шар» пробудем совсем недолго — ровно до того момента, как герою придется своей смекалкой спасти себя самого и весь экипаж. После этого герой телепортируется в следующую локацию, где требуется его смекалка и решительность.

Кстати об этом. Да, практически любой герой-детектив, переходя из книги в книгу постепенно приобретает неправдоподобно великие достоинства и черты характера.

Возьмем для примера самый известный исторический детектив в России — приключения Эраста Фандорина, вышедшие из-под Бера Бориса Акунина. Эраста Фандорина же мы возьмем за единицу измерения. Так, в самой первой книге наивный и неопытный, но уже подающий надежды и незаурядный молодой человек выдает мощность где-то в 0,75 Фандорина. К концу же цикла, превратившись и в плейбоя, и в джентельмена, и гения, и мецената, и блестящего атлета, и спортсмена, и гонщика, и так далее, и так далее, и так далее, он уже выходит на показатели в 1,5-2 Фандорина. Так что если вас интересует степень незаурядности Загорского, то он может претендовать на 10 Фандориных.

Это обстоятельство вкупе с авторским подходом к последовательности изложения превращает книгу в отличное развлечение, что-то вроде комикса без картинок (ну а кто в нашей стране смотрит на картинки в комиксах? Буквы, буквы, нам нужны буквы!). Герой врывается в самую гущу событий, практически волшебным образом спасает казалось бы безвыходную ситуацию и авторской волей бросается в следующее приключение. Отдельно хочу заметить, что, на мой взгляд, книге очень бы пошло быть экранизированной в виде японской или китайской анимации.

Итог – отличная и не напрягающее голову чтение. Если вы не рассчитывали благодаря не самому толстому детективному роману погрузиться в достоверно и до мельчайших подробностей воссозданную атмосферу Китая и Японии на момент 1980-х годов, а также узнать все тонкости воздухоплавания в тот же временной период то и разочарованы не будете.

16 июля 2023, 04:09
Фото: Дни.ру
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