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Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли

Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли
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Дмитрий Журин

Дмитрий Журин

 Главный редактор, пожалуй, лучшей развлекательной интернет-газеты.

Эпидемия коронавируса стала таким событием, которое потрясло целую планету, но так и не было полноценно осмысленно человечеством. Что это было? Какие последствия будут у всего этого? Ждать ли повторения пандемии? О том, что проблема возникла куда раньше, и после спада сообщений о ковиде она никуда не делась, Андреас Малм написал книгу "Корона, климат, хроническая чрезвычайная ситуация: Военный коммунизм в XXI веке". Так что же нам сказал шведский профессор экологии, марксист, член троцкистской партии? Посмотрим.

Всадники Апокалипсиса не скачут поодиночке...
Андреас Малм
Следовательно, будущее – это военный коммунизм...
Андреас Малм

Андреас Малм написал удивительную книгу, чтение которой превращает человека в телезрителя из Таганрога Сергея Белякова, помните, был такой персонаж в одном скетч-шоу? В общем, едва ли не после каждой страницы хочется сделать небольшой перерыв, чтобы попререкаться с автором.

Сюжет, если это слово можно употребить по отношению к нонфикшену, книги достаточно увлекателен и повествует о злом Капитале, который заставляет отъявленных мерзавцев-капиталистов с каждым днем все сильнее вгрызаться в природные богатства и без того ослабленной Земли. Помимо сверхприбылей, капиталисты получают также засуху, мор, глад, нашествия саранчи и эпидемии ранее неизвестных болезней. Впрочем, все эти Казни Египетские обрушиваются на жителей стран Юга, тогда как все злодеи, носящие монокли и фраки, все это время отсиживаются на Севере.

Ситуация меняется в тот момент, когда возникает коронавирус. Ведь главным отличаем ковида от всех его предшественников является именно то, что в первую очередь он бьет по богатым странам. К этому, уверен автор, капиталисты также приложили руку. Понастроили самолетов, вот люди и летают друг друга заражать за три девять земель, вместо того, чтобы по старинке умирать в дороге.

Впрочем, есть у современность мира и хорошие черты. Чего стоит скорость, с которой поддавшиеся моральной панике люди по всему миру отказались от своих базовых прав! Как легко согласились, что поездки с семьей на природу несут в себе смертельную опасность, а единственным путем спастись является добровольное заточение в бетонной коробке собственной квартиры и согласие на беспрецедентный внешний контроль за всеми перемещениями.

Кажется, именно так по мнению Андреаса Малма, и должен выглядеть прекрасный новый мир. И не беда, что коронавирус похоронен и забыт.

Есть много других поводов для беспокойств, например — изменения климата. Чтобы справиться с этой напастью потребуется военный коммунизм.

Людям придется смириться с отказом от мяса. Впрочем, даже соя оказалась слишком опасной для планеты, поэтому надо будет поголодать. Но на что ни пойдешь ради спасения планеты! Отказ от перелетов, сокращение производства автомобилей, нарушение торговых связей стран Севера и Юга, в конечном счете, должны привести к небольшому снижению производства углекислого газа, страшнее которого, оказывается, практически ничего и нет.

И неподдельное сожаление видится в словах автора, когда он констатирует — изменения климата пугают людей меньше эпидемий, и повторить трюк с планетарным карантином будет крайне сложно если ни невозможно. Надежда, как обычно, на отчаянных революционеров, которые потащат человечество в светлое будущее, не спрашивая его, человечества, желания и не оглядываясь на методы построение очередного рая на земле.

19 июня 2023, 08:40
Фото: Дни.ру
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