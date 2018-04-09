Уязвимость рубля под новыми санкциями

Экстремально важные новости о занятости в США на российском рынке в пятницу затмили сообщения о введении персональных санкций против российских бизнесменов и ряда компаний. В конце торгов российская валюта отправилась в еще более резкое снижение вслед за нефтью.



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