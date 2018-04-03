Фондовые рынки страдают из-за нападок Трампа

Нападки Трампа на Amazon вызвали возобновление распродажи рисковых активов на финансовых рынках. Такой ход торгов в США вернул фокус азиатских рынков на возведение тарифных стен между странами. Все эти изменения отражают все возрастающую роль государства в экономике и крайне осторожно воспринимаются рынками.



Хуже других чувствуют себя акции технологических компаний на опасениях жесткой регуляции со стороны государства как в отношении приватности (Facebook), так и в ценообразовании (Amazon). В результате акциям не удается позитивно начать торги в новом квартале.

Более того, индекс S&P500 переписал минимумы года, провалившись до уровней ноября 2017-го и ниже 200-дневной средней. Пессимизм вышел далеко за пределы IT-сектора США. Падение затронуло также многие другие сырьевые активы, включая нефть.

Brent провалилась по итогам дня на 3%, в очередной раз отойдя от области $70. В этих условиях российская валюта оказалась под давлением. Пара USD/RUB выросла на 35 копеек с начала недели, достигнув 57.56. Стоит отметить весьма умеренную реакцию рубля при весьма неблагоприятном внешнем фоне. Очевидно, что российская валюта ранее не в полной мере использовала потенциал для укрепления вслед за нефтью, что теперь сдерживает рубль от ослабления.

EUR/RUB во вторник с утра касалась 71, при том, что начинала неделю вблизи 70.50. На контрасте с перипетиями фондовых площадок, на глобальном валютном рынке удивительное затишье. EUR/USD не выходит из диапазона 30 пунктов четвёртую торговую сессию подряд. Индекс доллара немного снижается, предпринимая попытки вернуться в боковой канал после неудачной попытки прорыва вверх.