Как половой отбор определяет моду

Некоторые специалисты отмечают, что мода переживает особенно бурные трансформации после кровопролитных войн. Значительная часть сильного и здорового мужского населения безвозвратно утрачивается, женщины вынуждены закрывать образовавшиеся бреши в обществе, примерять на себя ранее несвойственные им социальные роли, но главное – сильно возрастает конкуренция за мужское внимание, которого на всех не хватает. И вот тут для решения вполне биологических задач – найти полового партнера, спариться, воспроизвести потомство, обеспечить его выживаемость и последующую конкурентоспособность – очень актуально становится привлечь внимание, прикрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства, дабы выгодно выделяться из общей массы окружающего человеческого материала.

Да, именно простые биологические механизмы оказывают огромное влияние на поведение людей и логику развития социальных систем как их совокупности. Каноны красоты и мода здесь лишь частные случаи. У различных животных миссия по привлечению полового партнера возлагается (бывает по-разному) или на самок, или на самцов. В человеческой же культуре – это все-таки женская ипостась. Поэтому и цветет пышным цветом именно женская мода: одежда, косметика, украшения, парфюмерия.

Ученые обычно приводят такие примеры. Вот женщины ходят в обуви на высоком каблуке. Это очень неудобно, но зато красиво и привлекательно – поэтому мучаются, но ходят. А, собственно, почему вообще это считается красивым? Все дело в том, что у человекообразных обезьян (а, стало быть, весьма вероятно и у наших общих предков) удлинение ног, в частности изменение пропорций голени, свидетельствует о завершении стадии полового созревания. То есть это знак, что объект готов к размножению, при виде которого у самца запускаются биологически обусловленные поведенческие реакции.

То же самое и с накрашенными губами, которые женщины стали делать ярче и полнее еще в древние времена. Это не только имитация здоровья, показывающая хорошее кровообращение. Существует мнение, что накрашенные губы – это прямая отсылка к набухшим от прилива крови половым органам. И действительно, если представить себе даму, накачавшую губы препаратом на основе гиалуроновой кислоты, да еще сгримасничавшую знаменитый duckface – полученный результат будет очень сложно отличить от возбужденных интимных мест некоторых обезьян.

Что касается шубок – то они тоже делают женщину привлекательнее. Хорошая лоснящаяся шерстка свидетельствует о здоровье организма. И хотя по большей части человек лишен этого покрова, но глубинные поведенческие реакции, выработанные за несметное количество лет эволюции, остались. Правда к этому прибавился еще один аспект – статусно-социальный, так как шубы, как правило, недешевы.

Статусные игры и имитации в моде – это тоже очень важно. Как мы все помним, в фразе "ищу принца на белом коне", принц – это доминирующее положение в социуме, а белый конь – признак определенного уровня достатка. Что, кстати, тоже очень сильно завязано на размножении – так легче выходить потомство и обеспечить им конкурентоспособное будущее.

Например, в наших краях очень привлекателен ровный загар. С одной стороны он может маскировать некоторые дефекты кожи и общий низкий тонус, с другой – свидетельствует о том, что человек не забывает отдыхать, когда остальные трудятся в поте лица в северных широтах. Для этого у него есть возможности и средства. Здесь существует своя имитация – солярии. А вот в стародавние времена все было наоборот – загар был "немоден", он свидетельствовал о том, что человек занят на низкоранговой работе под открытым небом вместо того, чтобы нежиться где-нибудь в тенечке. Тут следует отметить, что у нас считается привлекательным именно "загар отдыхающего", а не односторонний загар дальнобойщика или неровный загар дорожного строителя.

А вот где-нибудь в Таиланде, где лето круглый год, и люди поголовно ходят смуглые, мода диаметрально противоположная. Всевозможные косметические средства там за редкими исключениями обещают эффект отбеливания кожи. Нужно же как-то выделяться – например, походить на вестернизированные идеалы красоты.

Ситуативную изменчивость канонов можно проиллюстрировать и формами тела. Подмечено, что в голодные времена красивой считается полнота. Мол, кругом разруха и нужда, а я сыт, могу себе это позволить – что тоже очень важно для выживания и размножения. А вот в современных более-менее состоятельных странах, где проблема физического выживания остро не стоит, в моде худоба и спортивное телосложение. Они говорят об активном доминантном образе жизни и достаточной обеспеченности и уверенности в завтрашнем дне, чтобы не откладывать в организме запасы на черный день.

Не ищите мораль в данном материале. Это просто информация, которая поможет людям лучше понимать некоторые механизмы окружающей действительности, действовать более рационально и осознанно. А не так как некоторые дамочки – в порыве гормональных страстей и погоне за несуществующими идеалами превращать себя в анорексичек или размалеванных силиконовых кукол с автозагаром.