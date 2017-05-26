"Эффект последнего вагона" для девушек

Если вы каждый год с ужасом ждете дня рождения, думая об уходящей молодости, если вздрагиваете от вопроса "Замуж не вышла?", если рассматриваете всех холостых мужчин в округе в качестве потенциального супруга, то – поздравляю! – вы попали в специальную ловушку для девушек. Которая называется "эффект последнего вагона".

Ловушка состоит из трех "крючков": ощущений, что скоро "карета превратится в тыкву", что мужчинам "только одного и надо" и неполноценности бытия. Давайте рассмотрим эти "крючки" подробнее.

Ощущение, что "карета скоро превратится в тыкву", прививается нам с раннего детства. Родительские установки типа "замуж – в 20", или "роди до 30", или "бабий век короток" – как раз из этой серии. Некоторые из них сохранились с тех лохматых времен, когда люди рождались, страдали и умирали, переживая кратковременный расцвет сексуальности.

Сегодня, в свои 32 года, я ощущаю себя девчонкой, называю себя девчонкой и считаю, что у меня еще все впереди. Я твердо знаю, что 90% рассуждений типа "бабий век короток" исходит от онанистов-теоретиков, а вовсе не от реальных мужчин. Такие теоретики на словах готовы снизойти только до школьниц модельной внешности. Но дай им реальных школьниц, тонких и звонких, они не решатся к ним подойти, а будут придумывать несуществующие изъяны. Такие мужчины действительно есть. Как правило, они очень активны. Но ориентироваться на них не нужно. Существует огромное количество других представителей сильного пола, более адекватных.

Ощущение, что мужчинам "только одного и надо" также не совсем соответствует реальности. Обычно так думают совсем юные девушки, которых напугала мама, и зрелые прожженные стервы, которые хотят "ошкурить" мужчину на подарки как можно сильнее.

Остальные женщины знают: мужчины не меньше, чем женщины, страдают от одиночества.

Недавно один мужчина рассказал, как сошелся со своей половинкой. Она вызвала такси, и приехал симпатичный молодой человек. Она просто сказала: я хотела уехать куда угодно, потому что мне очень одиноко. Но сейчас, когда я вижу вас, я не хочу никуда ехать, я хочу провести с вами ночь. Он подумал… и остался. Навсегда.

Судьба иногда выкидывает причудливые коленца. Можно не встретить "своего" человека годами. А можно внезапно оказаться с ним лицом к лицу. Не стоит сожалеть о мимолетных связях и чувствовать себя ограбленной, если отношения не задались. Это не значит, что все мужчины – похотливые сволочи. Значит, не ваш человек. Такое случается. Ваш – где-то впереди.

Третья глупость, которую усиленно вбивают в головы юных девушек, – ощущение неполноценности бытия без традиционной семьи. Между тем семья – далеко не единственный способ найти счастье. Есть люди, которые вполне нормально себя чувствуют без официальной регистрации в ЗАГСе, и не дают никому клятв верности. Это не лучше и не хуже, это просто их выбор, который в любой момент может измениться.