Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать

Приходит время, и родители начинают серьезно задумываться о том, отправлять малыша в детский сад или оставить его дома с мамой или бабушкой. Попробуем разобраться в том, что лучше для маленького ребенка?

Где он получит больше пользы, что дает ребенку пребывание в дошкольном учреждении и что хорошего в домашнем воспитании?

Плюсы и минусы есть как в том, так и в другом подходе к воспитанию ребенка.

Детский сад

Преимущество посещения дошкольного учреждения в том, что здесь ребенок учится самостоятельности, нарабатывает опыт общения со взрослыми и ровесниками, привыкает к определенному распорядку дня, что дисциплинирует его. Он понимает, что такое коллектив, старается взаимодействовать со всеми его членами. Нельзя недооценивать и тот факт, что детский сад – это некая ступень к школе: дети осваивают там алфавит, выполняют задания, участвуют в каких-то представлениях.

К минусам системы я бы отнесла адаптационный период, который у каждого ребенка проходит по-своему, иногда дети достаточно тяжело переживают разлуку с родителями. Также наблюдается увеличение порога заболеваемости. Еще нельзя не брать во внимание тот факт, что нормально подготовится к школе в стенах детского сада невозможно. К каждому маленькому ребенку нужен индивидуальный подход, чтобы он хорошо усваивал новые для него предметы, и вам все равно придется после работы сидеть и объяснять малышу, что один – это один, а два плюс два – четыре. Нагрузка на родителей в период подготовки к школе увеличивается.

Домашнее воспитание

Плюсы нахождения дома очевидны: ребенок в силу того, что мало контактирует со сверстниками, не болеет, не испытывает стресса, переживая адаптационный период, он более расслаблен потому, что не надо каждый день рано вставать, куда-то идти, зато можно проснувшись посмотреть мультфильмы, поиграть в свои игрушки и так далее. К тому же, рядом с ним любимая мама или бабушка, которые покормят вкусным завтраком и обедом. Ведь для многих детсадовских воспитанников такие простые радости бытия недоступны.

При этом "домашние" дети хуже адаптированы к школе, не привыкли к режиму, не умеют общаться в коллективе, не всегда понимают, что от них ждет учитель на уроке. Им сложно отпросится в туалет, подойти к учителю с вопросом. Начальная школа может стать для них тем же самым стрессом, с которым уже научились справляться дети, которые с юного возраста посещают дошкольные учреждения.

Если ребенок сидит дома с бабушкой и дедушкой, которые в буквальном смысле сдувают с малыша пылинки, исполняя все прихоти, его потом трудно приучить к тому, что иногда требуется что-то делать по заданию взрослых, например, выполнять домашнее задание.

Безусловно, решать, что для ребенка лучше, детский сад или домашнее воспитание, родителям. Поэтому я советую, если у вас есть возможность, сидеть с ребенком дома, но постараться его максимально социализировать. В наше время для этого существует множество перспектив – есть специальные центры, где готовят к школе на платной основе, и они со своей задачей хорошо справляются. Многие мамы и бабушки сами могут позаниматься с ребенком, для этой цели достаточно приобрести в книжном магазине специальные пособия по устной речи, азбуку, рабочие тетради. Отдайте ребенка в бассейн или какую-нибудь спортивную секцию. Проблемы с общением и подготовкой к школе для "домашнего ребенка" вполне решаемы при должном усилии и заинтересованности.