Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать

Все авторы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
15:51
В Петербурге трое мужчин задохнулись в подвале
15:49
Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
15:49
Эстонцы выгоняют российских дипломатов из страны
14:58
Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек (видео)
14:44
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
14:31
Лоза обидно обозвал Арбенину
14:16
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
13:55
Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах
13:52
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
13:40
Россияне стремительно теряют зрение
13:25
Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди
13:15
Для временно проживающих в России ввели визы
13:05
В многоэтажке на юге Москвы рухнуло перекрытие
13:01
Создателей "групп смерти" ждет тюрьма
12:52
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
12:33
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой
12:33
В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн
12:30
"ЕР" против проверки чиновников за преступления родственников
12:26
Раскрыта загадка "корабля пришельцев" в Антарктиде
12:18
Седокова рассказала о драме в отношениях
12:08
В Подмосковье труп три месяца пролежал в канализации
11:56
Российских школьников хотят лишить выпускного
11:54
Володин прокомментировал просьбу проверить Учителя
11:40
Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
11:27
В Московском зоопарке родились два толстых лори
11:26
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Украина отказалась отгораживаться от России
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:26
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:31
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
09:27
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике
09:10
Как прошел последний звонок звездных наследников
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:20
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
08:03
Пореченков рассказал о романе с гадалкой
07:32
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:45
Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельно опасные вещества
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
Блоги

Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать

Фото: Sean Gallup/Getty Images
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Приходит время, и родители начинают серьезно задумываться о том, отправлять малыша в детский сад или оставить его дома с мамой или бабушкой. Попробуем разобраться в том, что лучше для маленького ребенка?
прочитано 418 раз

Где он получит больше пользы, что дает ребенку пребывание в дошкольном учреждении и что хорошего в домашнем воспитании?

Плюсы и минусы есть как в том, так и в другом подходе к воспитанию ребенка.

Детский сад

Преимущество посещения дошкольного учреждения в том, что здесь ребенок учится самостоятельности, нарабатывает опыт общения со взрослыми и ровесниками, привыкает к определенному распорядку дня, что дисциплинирует его. Он понимает, что такое коллектив, старается взаимодействовать со всеми его членами. Нельзя недооценивать и тот факт, что детский сад – это некая ступень к школе: дети осваивают там алфавит, выполняют задания, участвуют в каких-то представлениях.

К минусам системы я бы отнесла адаптационный период, который у каждого ребенка проходит по-своему, иногда дети достаточно тяжело переживают разлуку с родителями. Также наблюдается увеличение порога заболеваемости. Еще нельзя не брать во внимание тот факт, что нормально подготовится к школе в стенах детского сада невозможно. К каждому маленькому ребенку нужен индивидуальный подход, чтобы он хорошо усваивал новые для него предметы, и вам все равно придется после работы сидеть и объяснять малышу, что один – это один, а два плюс два – четыре. Нагрузка на родителей в период подготовки к школе увеличивается.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Домашнее воспитание

Плюсы нахождения дома очевидны: ребенок в силу того, что мало контактирует со сверстниками, не болеет, не испытывает стресса, переживая адаптационный период, он более расслаблен потому, что не надо каждый день рано вставать, куда-то идти, зато можно проснувшись посмотреть мультфильмы, поиграть в свои игрушки и так далее. К тому же, рядом с ним любимая мама или бабушка, которые покормят вкусным завтраком и обедом. Ведь для многих детсадовских воспитанников такие простые радости бытия недоступны.

При этом "домашние" дети хуже адаптированы к школе, не привыкли к режиму, не умеют общаться в коллективе, не всегда понимают, что от них ждет учитель на уроке. Им сложно отпросится в туалет, подойти к учителю с вопросом. Начальная школа может стать для них тем же самым стрессом, с которым уже научились справляться дети, которые с юного возраста посещают дошкольные учреждения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Если ребенок сидит дома с бабушкой и дедушкой, которые в буквальном смысле сдувают с малыша пылинки, исполняя все прихоти, его потом трудно приучить к тому, что иногда требуется что-то делать по заданию взрослых, например, выполнять домашнее задание.

Безусловно, решать, что для ребенка лучше, детский сад или домашнее воспитание, родителям. Поэтому я советую, если у вас есть возможность, сидеть с ребенком дома, но постараться его максимально социализировать. В наше время для этого существует множество перспектив – есть специальные центры, где готовят к школе на платной основе, и они со своей задачей хорошо справляются. Многие мамы и бабушки сами могут позаниматься с ребенком, для этой цели достаточно приобрести в книжном магазине специальные пособия по устной речи, азбуку, рабочие тетради. Отдайте ребенка в бассейн или какую-нибудь спортивную секцию. Проблемы с общением и подготовкой к школе для "домашнего ребенка" вполне решаемы при должном усилии и заинтересованности.

26 мая 2017, 11:26

комментарии

Политика

Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
Украина отказалась отгораживаться от России
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном

Шоу-бизнес

Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
Лоза обидно обозвал Арбенину
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой

Проишествия

Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
Умерла известный итальянский дизайнер
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион

Lifestyle

Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
Олег Басилашвили серьезно болен
Шоу-бизнес

Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес

Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"

Певец приказал высечь новоиспеченную артистку
Шоу-бизнес

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова

Актриса обнародовала частную переписку
Политика

Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана

Турецкий лидер взбесил немецкого канцлера

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Как прошел последний звонок звездных наследников
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru