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Как правильно управлять снами

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Во снах личность человека, наше высшее "я", является пассивным наблюдателем и не способно что-либо изменить. Но все-таки существуют интересные техники управления сновидениями.
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Для этого необходимо регулярно заниматься аутогенной тренировкой. Основное условие – полная релаксация, достижение удобной позы (сесть или лечь, расслабиться, отключиться от суеты внешнего мира). Заниматься нужно вечером перед сном, чтобы можно было позволить себе погрузиться в сладкую дрему под приятную музыку на двадцать-тридцать минут. В момент глубинного расслабления появится возможность осознать, что тело уже спит, а мы еще находимся в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. Это начало стадии, в которой мы сможем создавать сны. Начинают возникать образы: море, птицы или просто цветные картинки, все то, что нам приятно видеть. Это предтеча снов. Из этих картинок мы можем попытаться создать желаемое сновидение или желаемые образы.

Допустим, мы страстно хотим получить какую-либо вещь. Попытайтесь представить ярко и осязаемо нужную вам вещь или долгожданное событие. С этим образом нужно научиться засыпать. Если вам удастся сделать это несколько раз, то больше шансов, что мечта очень скоро реализуется. О желаемом надо думать постоянно, и оно непременно сбудется.

Фото: GLOBAL LOOK press

Итак, мы создаем образ мечты, яркий до галлюцинаций. Этот образ захватывает, действует и пленяет самого создателя. Начинается медитация. Во время аутотренинга человек осознает, что тело его спит, а он бодрствует. Поэтому он может себе приказать: "Мои руки теплые, теплые; мои ноги теплые; тепло в глубине живота; дыхание легкое, ровное, ритмичное". Он попал в просоночное состоянии и созерцает разные краски. Представляя красный цвет, пытаемся увидеть флаг; оранжевый – солнце; желтый – одуванчики; зеленый – листву; голубой – воду; синий – небо; фиолетовый – сирень. Концентрируясь, необходимо выделить этот цвет, превратить его в чистый, прозрачный. Из этих цветов впоследствии можно создавать образы, которые будут стремиться к реализации. В этом суть высшей ступени, на которую мы сможем подняться в управлении сновидениями.

Перейти к ступени создания образов мы сможем, скользнув из аутогенного состояния непосредственно в сон. Сон должен стать продолжением нашей аутогенной тренировки. С помощью аутотренинга можно научиться вызывать один и тот же сон, который вам понравился, настроил вас на позитивный лад.

Цель аутотренинга – накопление и правильное использование энергии. Человек засыпает в состоянии напряжения, и организм не может полностью восстановить физическую и психическую энергию, как это бывает во время аутогенной тренировки. Поэтому состояние медитации почти в десять раз выше, чем сон.

Взаимодействие со снами дает человеку настоящее могущество. Получить ключ к снам означает получить ключ к своему здоровью и к самоисцелению. Поэтому крайне важно знать фазы, которые ведут к управлению сновидениями.

Можно провести параллель между управляемым сном и гипнотическим внушением. Внушения во время гипнотического сеанса имеют огромную силу воздействия, примерно такую же силу имеет сон, в который мы входим из аутогенного состояния. Разница лишь в том, что в одном случае внушение произведено гипнологом со стороны, а в другом случае на нас влияет произвольно возникший образ. Сновидения напрямую зависят от нашего образа жизни, от того, что мы едим, пьем, как спим, живем, чем занимаемся. Все это в той или иной форме представлено в наших снах.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Существует еще более высокая категория снов, когда нам является кто-то из великих учителей, таких как Иисус Христос, Будда, Магомет, Богородица. И наивысшая их стадия, если во сне человеку является сам Господь. Чаще всего люди видят этот образ в виде некоего сияния. В момент ослепления сиянием неизбежно меняется сущность и личность человека. Все плохое, негативное, страхи, фобии и болезни могут чудесным образом исчезнуть после одного такого сна. Человек внезапно может бросить употреблять спиртное, наркотики, курить. Он начинает заниматься тем, о чем мечтал в детстве, когда его душа не была отягощена тяжелыми пороками. Он возвращается к своим истоку, к своей сути.

Плохие сны необходимо рассказывать. Полезно делиться своими страхами и опасениями со знающими людьми. Лучше с учителем, который занимается духовными практиками. Выговорившись, человек частично избавляется от напряжения в нервной системе и от образа, который ему приснился и теперь действует на его физическое тело. Например, человеку снилось, что он тонет. Когда-нибудь он окажется в воде и его случайно накроет небольшой волной. В этот момент в подсознании могут сработать некие механизмы, и он испугается. Ему подсознательно вспомнится тот кошмарный сон, и человек действительно может утонуть. Но если он рассказал сон многократно, поделился, осознал, что это всего лишь предупреждение, то никакой опасности ему не грозит. Эти сны – помощь со стороны Вселенной и нашего подсознания. Как сказали бы верующие, Господь любит нас, поэтому посылает нам предупреждения. Рассказывая плохие сны, человек разряжается, и негативной энергии не хватит для того, чтобы приснившийся кошмар сбылся.

1 февраля 2017, 16:10

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